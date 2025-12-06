sabato 6 Dicembre 2025
Ex Ilva, indagini per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo le tensioni

Redazione Liguria
protesta lavoratori ex IlvaGenova – La Procura di Genova aprirà un fascicolo danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale dopo i minuti di tensione che si sono vissuti giovedì nella tarda mattinata sotto la Prefettura in largo Lanfranco.
I lavoratori metalmeccanici erano partiti in corteo da Cornigliano e si erano recati sotto la Prefettura, dove si è verificato il lancio di oggetti e lacrimogeni tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Inoltre, utilizzando dei mezzi meccanici, i lavoratori avevano agganciato una delle grate predisposte dalla Polizia e l’avevano divelta, creando un passaggio che era stato poi chiuso posizionando una delle camionette presenti.
I lavoratori si erano poi portati fino alla stazione di Genova Brignole, che era stata occupata per un paio d’ore con il conseguente blocco alla circolazione ferroviaria.
Per chiarire quanto accaduto davanti alla Prefettura sono in corso le indagini da parte della Digos. Al momento non risulterebbero nomi sul registro degli indagati.
