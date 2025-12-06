Ex Ilva, indagini per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale dopo le tensioni

Genova – La Procura di Genova aprirà un fascicolo danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale dopo i minuti di tensione che si sono vissuti giovedì nella tarda mattinata sotto la Prefettura in largo Lanfranco.

I lavoratori metalmeccanici erano partiti in corteo da Cornigliano e si erano recati sotto la Prefettura, dove si è verificato il lancio di oggetti e lacrimogeni tra i manifestanti e le forze dell’ordine. Inoltre, utilizzando dei mezzi meccanici, i lavoratori avevano agganciato una delle grate predisposte dalla Polizia e l’avevano divelta, creando un passaggio che era stato poi chiuso posizionando una delle camionette presenti.

I lavoratori si erano poi portati fino alla stazione di Genova Brignole, che era stata occupata per un paio d’ore con il conseguente blocco alla circolazione ferroviaria.

Per chiarire quanto accaduto davanti alla Prefettura sono in corso le indagini da parte della Digos. Al momento non risulterebbero nomi sul registro degli indagati.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]