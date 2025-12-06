sabato 6 Dicembre 2025
Genova, grave incidente nel sottopasso di Caricamento

ambulanza soccorsiGenova – Grave incidente, nella notte, all’interno del sottopasso di piazza Caricamento. Un giovane di 20 anni è ricoverato in codice rosso all’ospedale San Martino per le ferite riportate.
Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente ma il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora da accertare ed è finito rovinosamente a terra.
Nell’impatto, molto violento, ha riportato diverse ferite ed un brutto trauma cranico.
Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso con l’automedica del 118 e l’ambulanza ed il ragazzo è stato stabilizzato e trasferito nella speciale barella spinale che attenua il rischio di traumi spinali durante il trasporto.
Il ferito è stato trasportato con la massima urgenza all’ospedale San Martino dove è stato ricoverato per accertamenti in codice rosso, il più grave.
Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine e la sezione infortunistica della polizia locale che ha effettuato i rilievi per ricostruire cosa è avvenuto nel sottopasso.
Al momento non sembrano coinvolti altri veicoli.
Il sottopasso di Caricamento è stato riaperto al traffico solo intorno alle 5 di questa mattina.

