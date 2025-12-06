sabato 6 Dicembre 2025
Passeggiata Cogoleto – Varazze ancora chiusa

Collaboratore6
0

Varazze passeggiata mare bloccataVarazze (Savona) – La passeggiata a mare che collega Cogoleto a Varazze è ancora chiusa in seguito ai danni del maltempo e protestano operatori turistici e commerciali insieme ai tanti turisti.
Divampa sui social la protesta dei turisti e degli escursionisti che trovano il lungomare Europa ancora chiuso e con il passaggio bloccato in più punti.
La chiusura della passeggiata tanto amata ed apprezzata, specie da chi arriva da fuori regione, sta suscitando malumori e ci si domanda cosa stia rallentando i lavori necessari a rimetterla a disposizione di tutti.
Alcuni tratti sono già stati riaperti ma ci sono ancora tratti bloccati da crolli e frane e le transenne sorprendono chi arriva per passeggiare.

 

