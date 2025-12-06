Sciopero generale, venerdì si fermano anche i treni: info e modalità

Liguria – Quella di venerdì 12 dicembre sarà una giornata di pesanti disagi a causa dello sciopero generale indetto dalla Cgil che interesserà diversi settori. Tra questi, anche quello del trasporto ferroviario che si fermerà dalla mezzanotte fino alle ore 21:00 con inevitabili ripercussioni su tutta la linea nazionale e, ovviamente, anche in Liguria.

I treni subiranno ritardi, cancellazioni e limitazioni di percorso e ripercussioni possono registrarsi anche nelle ore immediatamente precedenti e in quelle immediatamente successive all’agitazione.

“I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio – scrive Trenitalia – possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

– fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

– fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti”.

