Nervi, raffica di furti nelle abitazioni e cresce la preoccupazione

Genova – Tornano i furti negli appartamenti in città e le ultime segnalazioni arrivano dal quartiere di Nervi dove, probabilmente a causa delle partenze per il ponte dell’Immacolata, gli appartamenti lasciati “vuoti” sono in aumento.

Due sono stati scoperti di recente e potrebbero essere stati messi a segno dalla stessa banda e a breve tempo di distanza.

In via degli Ulivi ignoti ladri hanno addirittura aperto una cassaforte con un flessibile senza destare allarme nonostante il forte rumore.

I ladri sono entrati nell’appartamento con tutta calma, approfittando dell’assenza dei proprietari, e hanno trovato la cassaforte.

Invece di smurarla e portarla via, probabilmente per il peso e l’ingormbro, hanno deciso di aprirla “sul posto” e per farlo hanno usato la lama diamantata di un flessibile che ha tagliato il metallo con relativa semplicità.

Un lavoro che, però, dovrebbe aver causato un rumore fortissimo che però non ha messo in allarme nessuno.

Ladri in azione anche in un appartamento di via Biasoli, nella zona di via del Commercio. Dopo aver forzato una finestra, i malviventi sono entrati nell’appartamento ed hanno portato via tutto ciò che poteva essere trasportato, dai contanti a gioielli, tablet e portatili.

Sugli episodi indaga la polizia che non esclude la possibilità che sia in azione una vera e propria banda specializzata.