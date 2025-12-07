Meteo Liguria, tempo più stabile ma restano i passaggi nuvolosi

Il rafforzamento di un campo di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà condizioni di tempo più stabile anche nella giornata di oggi, domenica 7 dicembre 2025 ma dalla seconda parte di lunedì, l’attivazione di umidi flussi meridionali nei bassi strati favoriranno un progressivo incremento della nuvolosità.

Queste, nel dettaglio, le previsioni del tempo di Limet Liguria per le prossime ore:

per tutto il giorno, si assisterà al transito di stratificazioni medio-alte, a tratti spesse e compatte, sull’intera Regione.

In tale contesto, nottetempo e al primo mattino non si escludono riduzioni della visibilità, per la formazione di locali banchi di nebbia, sui versanti padani alle spalle del settore centrale; inoltre, nel corso della giornata sarà possibile qualche nube di stampo marittimo lungo la costa.

Venti deboli o, al più, moderati, in prevalenza dai quadranti settentrionali.

Mare tra poco mosso e mosso a levante e al largo, in prevalenza poco mosso altrove.

Temperature minime in lieve aumento, specie nelle zone interne, massime stazionarie o in leggera diminuzione.

Sulla costa previste temperature minime tra +6°C/+12°C e massime tra +13°C/+16°C.

Nell’interno attese temperature minime tra -1°C/+6°C e massime tra +8°C/+12°C.