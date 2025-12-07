domenica 7 Dicembre 2025
Rapallo, un topo nel distributore di bevande nella stazione

rapallo topo distributoreRapallo (Genova) – Un topo rinchiuso nel distributore di bevande nella stazione ferroviaria. Un appello al salvataggio o, più probabilmente, ad una derattizzazione che arriva dalla cittadina del levante genovese dove un viaggiatore ha immortalato la presenza di un roditore nel vano dove vengono consegnate le bevande ordinate da una delle tante macchinette presenti nei luoghi pubblici.
La segnalazione, rilanciata dai social, si sta diffondendo tra battute e inviti a salvare il piccolo animale che sembra imprigionato e che non riesca ad uscire.
Di certo non è il luogo adatto dove dovrebbe stare un roditore e andrebbe rimosso al più presto possibile.
L’ironia del web ha trasformato la notizia in un’occasione per fare battute ma la vicenda è più seria di quanto sembri poiché i topi possono portare malattie anche piuttosto serie e non dovrebbero trovarsi a contatto, anche accidentale, con cibi e bevante.

