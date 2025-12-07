domenica 7 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeVarieRapallo, vigili del fuoco salvano cavallo caduto da una fascia
Varie

Rapallo, vigili del fuoco salvano cavallo caduto da una fascia

Collaboratore6
0

Cavallo caduto RapalloRapallo (Genova) – Salvataggio decisamente particolare, 1uesta sera, per i Vigili del Fuoco di Rapallo che sono intervenuti in località Savagna per soccorrere un cavallo caduto da una fascia.
L’animale era caduto da un terreno soprastante ed era rimasto in bilico sulla fascia sottostante e rischiava di cadere da un’altezza di circa 3 metri rischiando gravi ferite.
Senza perdersi d’animo e comprendendo la delicatezza della situazione, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad imbragare l’animale e, con tecniche di derivazione alpinistica, lo hanno riportato in posizione di sicurezza.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Presepe Manarola

Manarola, acceso il presepe luminoso

Cronaca
Trasporto disabili

Donna uccide la figlia disabile e si suicida, Genova Inclusiva: si...

Cronaca
incendio tetto Langasco Campomorone

Tetto in fiamme, i Vigili del Fuoco spiegano come evitarlo

Cronaca
incidente Ospedaletti 7 dicembre 2025

Ospedaletti, incidente stradale in corso Regina Margherita, 5 feriti

Cronaca