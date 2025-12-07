Rapallo, vigili del fuoco salvano cavallo caduto da una fascia

Rapallo (Genova) – Salvataggio decisamente particolare, 1uesta sera, per i Vigili del Fuoco di Rapallo che sono intervenuti in località Savagna per soccorrere un cavallo caduto da una fascia.

L’animale era caduto da un terreno soprastante ed era rimasto in bilico sulla fascia sottostante e rischiava di cadere da un’altezza di circa 3 metri rischiando gravi ferite.

Senza perdersi d’animo e comprendendo la delicatezza della situazione, i Vigili del Fuoco hanno provveduto ad imbragare l’animale e, con tecniche di derivazione alpinistica, lo hanno riportato in posizione di sicurezza.