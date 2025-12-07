domenica 7 Dicembre 2025
Sampdoria – Carrarese allo Stadio Ferraris e a Marassi tornano i disagi

marassi strade bloccate stadioGenova – Ancora una partita ed ancora disagi, a Marassi, per i divieti e i provvedimenti che scattano ad ogni incontro di calcio.
Oggi, domenica 7 dicembre, al Ferraris si terrà l’incontro tra la Sampdoria e la Carrarese con fischio di inizio alle 19,30.
Già da questa mattina, però, scattano le consuete modifiche al traffico, i divieti di sosta e e l’obbligo, da parte di molti residenti, di spostare l’auto e cercare un posteggio alternativo in una zona che già normalmente ne è carente.
Il consueto “carico” di disagi che si ripete ad ogni partita e per il vantaggio di pochi che si recano allo stadio “per divertimento”.
Strade chiuse durante la partita, divieti di sosta pesanti, limitazioni del traffico e parcheggio di solito destinati ai residenti che vengono “sequestrati” a vantaggio di chi arriva allo stadio in auto.

