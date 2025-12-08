Genova, discarica in mare scoperta a Vesima

Genova – Pezzi di cabine, pedane, ombrelloni e lettini da spiaggia abbandonati sul fondale marino a Vesima, estremo ponente genovese. Le ha scoperte la Guardia Costiera su segnalazione di alcuni cittadini che hanno chiamato gli uffici per segnalare la presenza di una vera e propria discarica sottomarina davanti ad uno degli stabilimenti balneari presenti sul litorale.

I militari hanno effettuato alcuni controlli scoprendo sul fondale la presenza di moltissime attrezzature balneari in abbandono (alcune centinaia tra lettini da mare, basi per ombrelloni, pedane e altro).

Dalle indagini svolte è emerso trattarsi delle attrezzature appartenenti ad uno degli stabilimenti presenti sulla locale spiaggia, danneggiate ed asportate da una mareggiata all’inizio di settembre 2025 e mai recuperate dal loro proprietario, il quale aveva provveduto alla sola rimozione di quelle rimaste sull’arenile, lasciando abbandonate sul fondale quelle trascinate via dai marosi.

Il personale della Guardia Costiera ha denunciato il titolare dello stabilimento alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di abbandono di rifiuti previsto dal Codice dell’Ambiente e dovrà anche provvedere alla bonifica del sito.