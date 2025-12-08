lunedì 8 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, discarica in mare scoperta a Vesima
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltriVarie

Genova, discarica in mare scoperta a Vesima

Collaboratore6
0

capitaneria di portoGenova – Pezzi di cabine, pedane, ombrelloni e lettini da spiaggia abbandonati sul fondale marino a Vesima, estremo ponente genovese. Le ha scoperte la Guardia Costiera su segnalazione di alcuni cittadini che hanno chiamato gli uffici per segnalare la presenza di una vera e propria discarica sottomarina davanti ad uno degli stabilimenti balneari presenti sul litorale.
I militari hanno effettuato alcuni controlli scoprendo sul fondale la presenza di moltissime attrezzature balneari in abbandono (alcune centinaia tra lettini da mare, basi per ombrelloni, pedane e altro).
Dalle indagini svolte è emerso trattarsi delle attrezzature appartenenti ad uno degli stabilimenti presenti sulla locale spiaggia, danneggiate ed asportate da una mareggiata all’inizio di settembre 2025 e mai recuperate dal loro proprietario, il quale aveva provveduto alla sola rimozione di quelle rimaste sull’arenile, lasciando abbandonate sul fondale quelle trascinate via dai marosi.
Il personale della Guardia Costiera ha denunciato il titolare dello stabilimento alla Procura della Repubblica di Genova per il reato di abbandono di rifiuti previsto dal Codice dell’Ambiente e dovrà anche provvedere alla bonifica del sito.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
rottweiler

San Lorenzo al Mare, cane azzanna alla testa bambina sulla spiaggia

Cronaca
Babbi Natale moto Genova

Genova, tra le vie della città corteo dei Babbi Natale in...

Cronaca
Treno Rock Pop

Genova, uomo travolto e ucciso sui binari a Quarto: circolazione ferroviaria...

Cronaca
Recco luminarie Natale 2025

Recco, venerdì pomeriggio torna il Christmas Show

Eventi