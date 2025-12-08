Imperia, fiamme su un terrazzo, arrivano i vigili del fuoco

Imperia – Molta paura e tanti danni ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in via Beralde, per l’incendio divampato su un terrazzo per cause ancora da accertare.

Soono stati i vicini di casa a chiamare i vigili del fuoco della centrale di Imperia quando hanno visto fumo e poi fiamme uscire da una tettoia in legno che copriva il terrazzo di un appartamento.

I pompieri sono intervenuti rapidamente e dopo aver messo in sicurezza le famiglie che abitano il palazzo, hanno spento le fiamme.

Subito dopo sono iniziate le operazioni di bonifica e le prime verifiche per risalire alle cause del rogo.

Fortunatamente l’arrivo delle ambulanze si è rivelato inutile perché nessuno dei residenti è rimasto ferito nell’incendio.