Ansaldo Energia, Salis salva la commessa che stava per essere trasferita in Texas

Genova – La sindaca Silvia Salis ottiene dalla multiutility Iren la dilazione nei tempi di consegna di una commessa e Ansaldo Energia non dovrà trasferire in Texas parte della lavorazione. Buone notizie per l’azienda genovese specializzata nella costruzione di turbine e apparecchiature per la produzione di energia. A seguito di una serie di dialoghi con l’amministratore delegato di Iren, Gianluca Bufo, e con l’amministratore delegato di Ansaldo Energia, Fabrizio Fabbri, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha ottenuto questo pomeriggio la disponibilità da parte della multiutility a posticipare i tempi di consegna della commessa affidata ad Ansaldo Energia.

La precedente tempistica avrebbe infatti reso necessaria la delocalizzazione della produzione in Texas. Il nuovo calendario garantisce invece che le lavorazioni rimangano negli stabilimenti genovesi di Ansaldo Energia, accogliendo così la richiesta avanzata nei giorni scorsi dai lavoratori, anche attraverso uno sciopero.