Genova – Domenica 14 dicembre alle ore 15:00 è in programma in piazza Gaggero a Voltri l’accensione dell’Albero di Natale, donato dal vivaio di Masone.
“E’ stato donato dal vivaio di Masone un albero di ben quattro metri da installare in Piazza Gaggero a Voltri, a sostegno delle attività natalizie organizzate dall’Associazione Utri Mare in collaborazione con Pro Loco Voltri, CIV di Voltri, Croce Rossa di Voltri e Villa Duchessa di Galliera, con il coordinamento dell’Assessora Annalaura Ghigliotti e con il patrocinio del Municipio 7 Ponente.
Una splendida iniziativa che coinvolgerà i bambini e non solo loro nella giornata di domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 15.00, con accensione dell’albero dedicato alla Pace e alla Fratellanza Universale. E ancora palline da decorare, vin brûlé, cioccolata calda e panettone per tutti insieme a Babbo Natale che porterà un regalo ai più piccini”, scrivono gli organizzatori.
