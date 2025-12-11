Genova, intossicati nel pranzo tra colleghi, Just Balilla: noi in regola

Genova – Dopo i casi di intossicazione di ieri in centro a Genova che hanno coinvolto una ventina di persone condotte all’ospedale (e dimesse poi nelle ore successive), il locale coinvolto, il Just Balilla, ha pubblicato una nuova nota stampa nella quale esprime il proprio sollievo a seguito delle notizie positive sulle condizioni delle persone coinvolte e fornisce gli ultimi sviluppi a seguito dei controlli effettuati dalla ASL.

“Desideriamo innanzitutto esprimere il nostro sollievo – scrivono – nell’apprendere che tutte le persone coinvolte hanno lasciato gli ospedali e stanno meglio. La loro salute è stata fin da subito la nostra priorità assoluta.

Ci teniamo a informare che il nostro fornitore Milfa, da cui avevamo acquistato la partita di tonno interessata, ci ha contattati immediatamente per procedere al ritiro del prodotto incriminato.

Nel frattempo, i controlli effettuati dalla ASL all’interno del nostro locale hanno verificato che tutte le procedure sono risultate in regola: il ristorante non è mai stato chiuso e la temperatura dei frigoriferi è risultata pienamente conforme alle normative vigenti e non è stata riscontrata alcuna violazione inerente la procedura di conservazione, trattamento e lavorazione degli alimenti.

Per massima prudenza e senso di responsabilità verso i nostri clienti, abbiamo deciso di rimuovere il tonno dal menù.

Infine, desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno creduto nella nostra serietà e nella qualità del nostro lavoro. Lo hanno dimostrato facendoci registrare il tutto esaurito nelle prenotazioni della cena di ieri sera, e continuano a dimostrarcelo con messaggi e attestati di solidarietà.

Il loro sostegno è prezioso e ci incoraggia a continuare il nostro lavoro con impegno e trasparenza, ricordando e ricordandoci come la nostra serietà e la nostra qualità non possano essere messe in discussione da un singolo, increscioso, episodio”.

