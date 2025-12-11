giovedì 11 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, sabato nuovo corteo antifascista: orario e zona coinvolta
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Genova, sabato nuovo corteo antifascista: orario e zona coinvolta

Redazione Liguria
0

corteo antifascista 24 aprile 2025Genova –  Sabato 13 dicembre alle ore 17:30 è in programma a Genova un nuovo corteo organizzato da Genova Antifascista.
I manifestanti scenderanno in piazza nel pomeriggio con un presidio in piazza Alimonda e un corteo che proseguirà lungo le strade limitrofe, che verranno ovviamente chiuse in corrispondenza del passaggio.
“Come avevamo preannunciato, sabato saremo di nuovo in piazza Alimonda per ribadire ancora più chiaramente che ogni sede di partitucolo o finta associazione vanno chiuse!
Non ci interessano le camionette che verranno schierate, gli alari posizionati a chiusura di tutte le strade, gli schieramenti di robocop dotati di ogni possibile elemento di protezione, ma non si sa come mai finiscono sempre al pronto soccorso a farsi dare qualche giorno di prognosi. I covi fascisti vanno chiusi e li chiuderemo!”, hanno scritto gli organizzatori.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Just Balilla

Genova, la nota stampa del Just Balilla dopo i casi di...

Cronaca
Accensione Albero Natale Voltri

Genova, domenica l’accensione dell’albero di Natale a Voltri

Cronaca
ambulanza 118 genova

Genova, cadavere al Parco del Peralto, indagini in corso

Cronaca
auto Polizia notte

Sanremo, cadavere in mare sulla spiaggia davanti corso Trento e Trieste

Cronaca