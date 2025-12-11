Genova, sabato nuovo corteo antifascista: orario e zona coinvolta

Genova – Sabato 13 dicembre alle ore 17:30 è in programma a Genova un nuovo corteo organizzato da Genova Antifascista.

I manifestanti scenderanno in piazza nel pomeriggio con un presidio in piazza Alimonda e un corteo che proseguirà lungo le strade limitrofe, che verranno ovviamente chiuse in corrispondenza del passaggio.

“Come avevamo preannunciato, sabato saremo di nuovo in piazza Alimonda per ribadire ancora più chiaramente che ogni sede di partitucolo o finta associazione vanno chiuse!

Non ci interessano le camionette che verranno schierate, gli alari posizionati a chiusura di tutte le strade, gli schieramenti di robocop dotati di ogni possibile elemento di protezione, ma non si sa come mai finiscono sempre al pronto soccorso a farsi dare qualche giorno di prognosi. I covi fascisti vanno chiusi e li chiuderemo!”, hanno scritto gli organizzatori.

