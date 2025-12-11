Nervi, accese le luminarie di Natale

Genova – Tanta curiosità e giudizi positivi, questa sera, a Nervi, per l’accensione delle luminarie allestite alla “rotonda” d’ingresso nel quartiere, in via Oberdan.

La grossa stella installata nei giorni scorsi aveva piacevolmente sorpreso passanti e residenti ma con l’illuminazione appare ancora più gradevole e “natalizia”.

Nei giorni scorsi si era discusso molto, specie sui social, sugli allestimenti natalizi ed in particolare sull’assenza dell’albero di Natale.

Ora la bella illuminazione realizzata nell’aiuola centrale della piazza, convince e piace.