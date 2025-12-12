venerdì 12 Dicembre 2025
Genova, auto ribaltata ad Albaro, ferita una donna

Redazione Liguria
albaro auto ribaltata 12 dicembre 2025Genova – Grave incidente, questo pomeriggio, intorno alle 14:15, in via Gobetti, nel quartiere di Albaro.
Per cause ancora da accertare due auto che viaggiavano in direzione levante si sono urtate poco dopo l’incrocio con via Zara ed una delle due ha perso il controllo finendo per ribaltarsi colpendo alcune auto in soste.
Sul posto è intervenuta la Croce Bianca Genovese con l’automedica del 118 Golf 1 e i vigili del fuoco che hanno estratto la donna alla guida dell’auto e l’hanno affidata alle cure del personale medico e sanitario.
La conducente, una donna di 69 anni, ha riportato fortunatamente solo un trauma da cintura di sicurezza ed è stata ospedalizzata in codice verde presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino. Illeso il conducente dell’altra auto coinvolta.
I vigili del fuoco hanno rimesso la vettura sulle ruote e hanno sgomberato la strada per poter ripristinare il traffico in direzione levante.
Sul posto anche la polizia e la polizia locale che ha iniziato gli accertamenti e i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

