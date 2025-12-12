Genova, cantieri e lavori, ecco il calendario dal 12 al 18 dicembre

Genova – Proseguono i lavori e i cantieri per la manutenzione stradale e per gli intervento straordinari programmati nel periodo tra il 12 e il 18 dicembre.

Per quanto riguarda le principali modifiche alla viabilità, cantieri, lavori in corso e in programma sul territorio comunale nella settimana dal 12 al 18 dicembre, e nei periodi immediatamente successivi, oltre alle nuove misure per via Buranello, in vigore dalle ore 21.00 di lunedì 15 dicembre nel quadro dei lavori del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, si segnalano in particolare:

1) L’approvazione dell’ordinanza relativa alla nuova viabilità tra via Merano, via dell’Insurrezione e viale Villa Gavotti, tra Sestri Ponente e Multedo

2) Domenica 14 dicembre la Fiera di Natale in via Struppa con variazioni temporanee ai regimi di circolazione e sosta

3) L’approvazione dell’ordinanza relativa al divieto temporaneo di transito sul viadotto di via Torbella a seguito delle recenti ispezioni

4) La reintroduzione delle prescrizioni di mobilità a Cornigliano per la prosecuzione deilavori di realizzazione della nuova rotatoria di piazza Massena

Nel dettaglio:

1) VIE MERANO E DELL’INSURREZIONE, VIALE VILLA GAVOTTI – NUOVA VIABILITÀ

A seguito della realizzazione in via Merano, da parte di un operatore economico, di un tratto di viabilità ad uso pubblico con funzione di parcheggio, utilizzabile anche per la manovra di inversione di marcia da parte dei veicoli circolanti sulla via, viene realizzata tra via Merano, via dell’Insurrezione e viale Villa Gavotti una nuova viabilità così come descritta di seguito:

A. Nuova viabilità realizzata in prossimità dell’intersezione tra le vie Merano e Viale Villa Gavotti, a sud della stessa:

1. Divieto di fermata sui due lati

2. Circolazione a doppio senso nel tratto in prossimità di via Merano e a senso unico con direzione antioraria con funzione di “torna indietro” in prossimità del tratto finale

3. È realizzata un’area con destinazione a parcheggio sul lato nord-ovest della viabilità ove la sosta e consentita alle autovetture entro gli stalli tracciati con disposizione a pettine sul lato levante e in centro, parallela al senso di marcia sul lato ponente

4. All’interno dell’area di parcheggio di cui al punto 3) nella parte centrale è realizzato uno stallo riservato ai portatori di disabilità con disposizione a pettine e sistemato in prossimità dell’imbocco del parcheggio

5. All’uscita dell’area di parcheggio è fatto obbligo di dare precedenza ai veicoli transitanti sulla viabilità a senso unico e di svolta a destra

6. All’attestazione su via Merano è fatto obbligo di dare precedenza in caso di semaforo spento o lampeggiante.

B. L’intersezione semaforizzata tra la nuova viabilità, via Merano e viale Villa Gavotti è così organizzata:

1. Sono realizzate tre corsie specializzate per i veicoli provenienti da ponente all’intersezione con viale Villa Gavotti e con la nuova viabilità: quella di sinistra per la svolta a sinistra, quella centrale per la direzione diritta, quella di destra per la

direzione diritta e la svolta a destra

2. Sono realizzate tre corsie specializzate per i veicoli provenienti da levante all’intersezione con viale Villa Gavotti e con la nuova viabilità: quella di destra per la svolta a destra e la direzione diritta, quella centrale per la direzione diritta, quella

sinistra per la svolta a sinistra nella nuova viabilità.

C. Presso il civico 49 di via Merano è vietata la fermata.

D. È istituito uno stallo riservato ai portatori di disabilità in prossimità dell’imbocco dell’area dell’ex distributore di benzina presso il civico 1 di via Multedo di Pegli, con disposizione parallela al senso di marcia.

2) DOMENICA 14 DICEMBRE – VIA STRUPPA – EVENTO “FIERA DI NATALE”

Domenica 14 dicembre a Struppa, per consentire il regolare svolgimento della “Fiera di Natale”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle relative fasce orarie sottoindicate entreranno in vigore le seguenti disposizioni:

– via Struppa, nel tratto compreso tra ponte Tollari (escluso) e via Raitano (esclusa), dalle 7.00 alle 21.00 e comunque fino a cessate esigenze:

istituzione del senso unico di marcia mare/monte (articolato nella corsia di levante fino all’altezza del civico 71 r di via Struppa ed in quella a ponente da qui sino all’intersezione con via Raitano).

– via Trossarelli, all’intersezione con via Struppa:

obbligo di proseguire a sinistra.

– ponte della Canova, all’intersezione con via Struppa:

obbligo di proseguire a destra.

Inoltre sono previsti:

1. l’istituzione del capolinea provvisorio AMT con relativo segnale, all’altezza della rotatoria Canepa-Sponda Nuova-ponte della Canova con segnali di divieto supplementari e conseguente abrogazione del divieto di transito ai pedoni in via Pedullà lato ponente immediatamente a mare del ponte della Canova;

2. Eventuali stalli di sosta riservati a persone con ridotte capacità di deambulazione presenti nell’area oggetto di limitazione della sosta dovranno essere mantenuti.

E ancora, ATTENZIONE:

– via Struppa lato ponente, all’intersezione con ponte Tollari e fino al civico 71r (fascia oraria 6.00-22.00e comunque fino a cessate esigenze):

divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.

– via Struppa, nel tratto compreso tra i civici 71r e 113:

divieto di sosta su ambo i lati con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti, per consentire il posizionamento dei banchi vendita che occuperanno per un tratto la corsia di levante.

3) VIADOTTO DI VIA TORBELLA – DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE

Sul viadotto di via Torbella, a Rivarolo, a seguito delle ispezioni svolte sull’impalcato dalla Direzione di Area Programmazione e Attuazione Opere Pubbliche, ed emersa la necessità di sottoporre l’impalcato a ulteriori verifiche, è istituito il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli.

4) CORNIGLIANO – LAVORI NUOVA ROTATORIA

Fino al 9 gennaio 2026 a Cornigliano, per la prosecuzione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria, sono reintrodotte le seguenti disposizioni:

a. La circolazione all’intersezione tra piazza Andrea Massena, via Cornigliano, via Giovanni Ansaldo e corso Ferdinando Maria Perrone è regolata a rotatoria con

senso di marcia antiorario

b. Limite massimo di velocità di 30 km/h all’interno del regime circolatorio di cui al punto precedente.

c. I veicoli che si apprestano ad inserirsi nel regime circolatorio di cui al punto a) hanno l’obbligo di dare la precedenza.

– piazza Andrea Massena:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel tratto di ponente compreso tra via Coronata e via Cornigliano (tratto fronteggiante il civico 7)

3. divieto di transito veicolare a centro piazza

4. ripristino del doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di monte compreso tra via Coronata e corso Perrone

5. sul lato monte, in corrispondenza dei civici 11 rosso e 12 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai veicoli che compiono operazioni di carico e scarico delle merci regolamentato con le medesime modalità del settore ad oggi esistente a centro strada

6. la fermata del trasporto pubblico locale “Massena/Coronata” (cod. 1032), per la direzione centro, è temporaneamente spostata a centro piazza

7. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Cornigliano:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 16 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Giovanni Ansaldo:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 1 e l’intersezione a rotatoria

2. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati.

– via Coronata:

limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 5 e piazza Massena.

– corso Ferdinando Maria Perrone:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra il civico 2A e l’intersezione a rotatoria

2. sul lato ponente, in corrispondenza dei civici 2 rosso e 4 rosso, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato ai TAXI

3. sul lato ponente, in corrispondenza del civico 2, è istituito un settore di sosta, con disposizione parallela al marciapiede, riservato a veicoli al servizio di persone invalide munite dell’apposito contrassegno

4. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 8/Massena” (cod. 1088), per la direzione centro, è temporaneamente spostata all’altezza del civico 14 rosso

5. la fermata del trasporto pubblico locale “Perrone 1/Massena” (cod. 1034), per la direzione monte, è temporaneamente spostata a monte del civico 3

6. divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati nel tratto compreso tra l’intersezione a rotatoria e il civico 3.

Di seguito i principali cantieri, suddivisi per municipio, pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune di Genova al link https://shorturl.at/WYdiT dove è possibile consultare tutti i lavori in corso e in programma sull’intero territorio comunale.

PONENTE

MUNICIPIO VI MEDIO PONENTE

Cornigliano

VIA DELLA SUPERBA

Per i lavori di realizzazione del collegamento tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e via ex Ilva, fino al 31 gennaio2026 sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via della Superba, nel tratto compreso tra via Pionieri e Aviatori d’Italia e via della Superba all’ingresso ex posteggio Amiu – fronte Stazione FS Cornigliano:

divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni senza eccezione.

– via della Superba, nel tratto compreso tra l‘ingresso ex posteggio Amiu – fronte Stazione FS Cornigliano fino all’intersezione via della Superba con la strada senza nome che conduce da un lato all’ingresso degli uffici ex Ilva e dall’altro alla Rotonda d’Acri:

divieto di transito a tutti i veicoli e pedoni fatta eccezione per i veicoli diretti e/o provenienti dagli accessi carrabili autorizzati presenti nel medesimo segmento stradale.

Contestualmente, all’imbocco del secondo segmento stradale, sono presenti le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito pedonale

3. divieto di transito ai velocipedi

4. divieto di transito ai motocicli e ciclomotori

5. divieto di sorpasso

6. divieto di fermata.

MUNICIPIO V VALPOLCEVERA

Rivarolo/Certosa

SOSPENSIONE ZTL

Viste le difficoltà alla circolazione ed alla sosta veicolare per la presenza di diversi cantieri per i lavori della metropolitana, la Zona a Traffico Limitato di Rivarolo/Certosa viene temporaneamente sospesa fino al 21 agosto 2026.

Rivarolo

EX MIRA LANZA

In via Lepanto, fino al 15 dicembre, nei sottoelencati segmenti stradali, sono introdotte le seguenti prescrizioni:

– via Lepanto, nel tratto compreso tra via Rivarolo ed il viadotto ferroviario:

1. divieto di transito veicolare e pedonale via Perlasca – intersezione via Lepanto

2. obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione monte, fatta eccezione agli aventi diritto per il raggiungimento degli stacchi laterali d’interesse

3. Confermato l’obbligo di andare diritto per i veicoli percorrenti la direzione mare.

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE

NUOVO VIADOTTO FERROVIARIO TORRENTE POLCEVERA

Dal 22 settembre al 31 dicembre, per i lavori propedeutici alla realizzazione del nuovo viadotto ferroviario sul torrente Polcevera, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni.

– passerella pedonale di collegamento tra via 30 Giugno e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

– via Francesco Campora, nel tratto compreso tra via Duria e via Perlasca:

divieto di transito pedonale con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo lungo via al Ponte Polcevera.

Certosa

METROPOLITANA

Per i lavori di realizzazione del prolungamento della linea della metropolitana (tratta funzionale Brin – Canepari), fino a dicembre sono stati istituiti nelle vie in elenco:

– piazzale Palli, nel tratto tra il civico 2C r di via Mansueto e l’intersezione con via Mansueto:

. divieto di fermata

. senso unico di marcia per la direzione ponente

. limite di velocità di 30 km/h.

– piazzale Palli, nel tratto corrispondente all’intera area a ponente del parcheggio sopraelevato:

. divieto di fermata

. divieto di circolazione pedonale e veicolare.

– via Mansueto, nel tratto compreso tra i civici 2R e 20R:

. senso unico di marcia per la direzione levante

. limite di velocità di 30 km/h

. percorso pedonale sul margine mare.

– piazzetta delle Penne Nere (tra via Canepari e via Mansueto):

. limite di velocità di 30 km/h

. ripristino del doppio senso di circolazione

. senso unico alternato con precedenza ai veicoli circolanti in direzione levante nel tratto sottostante l’impalcato ferroviario

. settori di sosta rasenti al marciapiede a ponente del sottopasso ferroviario, riservati a autocarri e motocarri per brevi operazioni di carico e scarico.

– via Tasso (tra via Canepari e piazza Palli):

divieto di circolazione veicolare e pedonale (esclusi veicoli afferenti alle lavorazioni).

Per i veicoli che percorrono il segmento stradale lato levante di via alla Fiumara – tra rampa di accesso allo Stadium e rilevato ferroviario – è istituito l’obbligo di proseguire diritti all’intersezione con il segmento di ponente della stessa via.

Per i lavori di delimitazione di area di cantiere nell’ambito dell’appalto per il prolungamento della metropolitana di Genova tratta Brin-Canepari, fino al 15 gennaio 2026 sono prorogati i seguenti provvedimenti:

– via Mansueto, nel tratto compreso tra piazzale Bruno Palli e l’intersezione con via Ausonio Vedovi:

senso unico di circolazione per la direzione Monte/Mare.

– piazzetta delle Penne Nere, intersezione via Mansueto:

direzione obbligatoria a destra per i veicoli percorrenti la direzione levante.

Contestualmente vengono nuovamente attivate le prescrizioni contenute nell’ORM 504 del 15 giugno 2023 per consentire lo svolgimento del servizio Ecovan-Ecocar di Amiu.

Fegino

VIE 30 GIUGNO 1960 E SANT’AMBROGIO DI FEGINO – LAVORI NUOVO TRATTO FERROVIARIO TERZO VALICO

Dal 15 dicembre al 6 gennaio 2026, per consentire l’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo tratto ferroviario sopraelevato del Terzo Valico che andrà a sostituire l’attuale impalcato in ferro abbandonato, nei sottoelencati segmenti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

– via 30 Giugno 1960, nel tratto compreso tra via S. Ambrogio di Fegino e via al Ponte Polcevera:

divieto di transito pedonale nel tratto interessato dalle lavorazioni con deviazione dei flussi pedonali su itinerario alternativo.

– via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto sottostante il viadotto ferroviario Polcevera:

1. conferma del divieto di circolazione veicolare, fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere

2. conferma del divieto di transito pedonale.

– via Sant’Ambrogio di Fegino, nel tratto a monte del viadotto ferroviario Polcevera:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma del senso unico di marcia per la direzione monte-mare

3. conferma del divieto di fermata veicolare al di fuori dei limiti tracciati

4. conferma dell’obbligo di svolta a destra, in direzione mare, all’intersezione con via 30 Giugno 1960 per i veicoli in uscita dal nuovo varco.

VIA FERRI – LAVORI RAMPA PROVVISORIA PER TERZO VALICO GIOVI

In via Ferri, nel tratto compreso tra via Renato Quartini ed il tratto di monte di via dei Rebucchi, per i lavori di realizzazione di una rampa provvisoria di accesso alla linea ferroviaria utile per l’esecuzione delle lavorazioni nell’ambito delle Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 – Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi, sono reintrodotte fino al 25 ottobre 2026 le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di transito sul marciapiede lato ponente nel tratto compreso tra il tratto di mare di via dei Rebucchi e via Renato Quartini

4. temporaneo spostamento all’altezza del civico 32 la fermata bus del servizio di Trasporto Pubblico Locale ubicata nella direttrice monte-mare.

San Quirico

LUNGOTORRENTE SECCA – RIFACIMENTO SEZIONE IDRAULICA RIO MOREGO

Dalle ore 21.00 del 3 novembre al 3 maggio 2026 in via Lungotorrente Secca, nel tratto stradale nel tratto compreso tra i civici 30R e 29, per lavori di rifacimento della sezione idraulica del rio Morego, sono stabilite le seguenti prescrizioni:

1. divieto di transito a tutte le categorie di veicoli, con deviazione permanente su percorso alternativo predisposto a sud-est rispetto alla viabilità ordinaria

2. limite massimo di velocità 30 km/h

3. divieto di sorpasso

4. chiusura del marciapiede lato torrente, con deviazione del transito pedonale sul lato opposto con predisposizione apposita segnaletica di attraversamento pedonale e passaggio pedonale.

MUNICIPIO VII PONENTE

Voltri

VIA ROMANA DI VOLTRI E VIA RUBENS – MESSA IN SICUREZZA STRADA CREVARI

Fino al 30 marzo 2026, per lavori di messa in sicurezza della strada di Crevari, nel tratto compreso tra via Romana di Voltri e piazza Gio Montagna, nei sottoelencati segmenti stradali sono adottate le seguenti prescrizioni:

– via Romana di Voltri, nel tratto compreso tra i pali della pubblica illuminazione numerati Z29 e Z33;

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. senso unico alternato, regolamentato da impianto semaforico a tre vie, a garantire i flussi veicolari provenienti anche da via Nervallo

3. divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti

– via Rubens, nel tratto compreso tra il civico n° 1 ed il palo della pubblica illuminazione numerato Z7:

• limite massimo di velocità dei 30 km/h.

Multedo-Pegli

VIA RONCHI – NUOVA RETE DRENAGGIO VIA PACORET E STAZIONE RILANCIO TORRENTE VARENNA

In via Ronchi, nel tratto compreso tra lungomare di Pegli e via Pacoret de Saint Bon, per lavori di realizzazione di una nuova rete di drenaggio in via Pacoret de Saint Bon e della stazione di rilancio delle acque nel torrente Varenna, sono prorogati fino al 31 gennaio 2026 i seguenti provvedimenti:

FASE 1A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 2A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 3A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 4A

1. limite massimo di velocità 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE B

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 1C

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

FASE 2C

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. conferma del divieto di fermata.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

Pegli

VIE PEGLI E UNGARETTI – SCAVO PER ALLACCIO CON INFRASTRUTTURA ESISTENTE

Fino al 15 dicembre nella zona tra via Pegli e via Ungaretti, per i lavori di allaccio con infrastruttura esistente, nei sottoelencati tratti stradali e relative fasce orarie sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Pegli, nel tratto stradale compreso tra i civici 67 e 69:

a. nella fascia oraria 8.00/18.00:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. presenza di movieri a coadiuvare la circolazione durante le lavorazioni.

b. nella fascia oraria 21.00-5.00:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. senso unico alternato, regolamentato da movieri.

– via Ungaretti all’intersezione a mare con via Ratto, nella fascia oraria 8.00/18.00:

1. limite massimo di velocità dei 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. presenza di movieri a coadiuvare la circolazione durante le lavorazioni.

VIA PEGLI – AMMODERNAMENTO RETE IDRAULICA E FOGNARIA

In via Pegli, per lavori di ammodernamento della rete idraulica e fognaria, nella fascia oraria 00.00/24.00, nei tratti stradali sottoelencati sono prorogate fino al 30 gennaio 2026 le seguenti prescrizioni:

– via Pegli, nel tratto compreso tra salita Rapalli e il civico 41:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso

3. divieto di sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.

– via Pegli, nel tratto regolamentato a senso unico, a monte compreso tra i civici 40R e 39:

divieto di circolazione e sosta con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli degli inadempienti.

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

San Teodoro

SALITE SAN FRANCESCO DA PAOLA E SAN ROCCO – LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria di salita San Rocco e salita San Francesco da Paola, sono prorogate fino al 4 gennaio 2026 le seguenti prescrizioni:

– salita San Francesco da Paola, nella fascia oraria 00.00/24.00:

1. divieto di circolazione veicolare

2. divieto di fermata.

Sampierdarena

VIA DI FRANCIA E PIAZZA BARABINO – SOPPRESSIONE CORSIA RISERVATA TPL

Fino alle ore 24.00 del 5 dicembre, per i lavori di realizzazione del nuovo cavidotto di collegamento tra via di Francia, piazza Barabino e via Buranello, nei sottoelencati tratti stradali entrano in vigore le seguenti prescrizioni:

– piazza Nicolò Barabino:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto per la direttrice levante-ponente.

– via di Francia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Luigi Dottesio e piazza Nicolò Barabino:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. soppressione della corsia riservata al transito dei mezzi pubblici di trasporto.

VIE MILANO, BUOZZI, ADUA E PIAZZA DINEGRO – LAVORI NOTTURNI FILOVIA

Fino al 14 dicembre in via Milano, via Buozzi, via Adua e piazza Dinegro, per i lavori di rinnovamento della filovia nell’ambito del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nella fascia oraria 21.00/5.00sono attive le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di sorpasso.

CENTRO

MUNICIPIO II CENTRO OVEST

Sopraelevata

SOPRAELEVATA – PROROGA LIMITAZIONI NOTTURNE AL TRANSITO

Fino al 30 aprile 2026 sono prorogate, nel quadro degli interventi di riqualificazione del Nodo di San Benigno, le seguenti limitazioni notturne al transito sulla Strada “Aldo Moro” (fascia oraria 21.00/6.00):

1. Rampa in entrata da via Cantore:

divieto di transito.

2. Carreggiata lato mare:

a. divieto di transito per i veicoli provenienti dal casello autostradale di Genova Ovest: a tali veicoli è consentito proseguire verso via Cantore oppure dirigersi verso il “Ponte Elicoidale” per inserirsi nella viabilità ordinaria;

b. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h e del divieto di sorpasso nel tratto

compreso tra la rampa proveniente dal casello autostradale di Genova-Ovest ed il “Ponte Elicoidale”.

3. Nuovo tratto compreso tra la rampa discendente che adduce a via di Francia e l’innesto

con il “Ponte Elicoidale” (ASSE 1):

divieto di transito.

4. Nuovo tratto compreso tra la rampa discendente che adduce a via di Francia e l’innesto

con la medesima via di Francia (ASSE 2):

divieto di transito.

5. Nuovo tratto compreso tra l’accesso dal “Ponte Elicoidale” e la carreggiata di mare della

Sopraelevata direzione levante (ASSE 6):

divieto di transito.

6. Nuovo tratto proveniente dalla carreggiata di mare direzione levante e l’innesto con il

“Ponte Elicoidale” (ASSE 7):

divieto di transito.

San Benigno – Sampierdarena

VIE PIETRO CHIESA E SCARSELLINI – DIVIETO CIRCOLAZIONE VEICOLARE (LAVORI NODO SAN BENIGNO)

Dalle ore 21.00 di lunedì 17 novembre alle 8.00 del 31 marzo 2026, per i lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno, divieto di circolazione veicolare in via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle.

Divieto di circolazione veicolare anche in via Scarsellini, nel segmento di collegamento tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa.

L’introduzione del doppio divieto di circolazione comporta che non ci si potrà più immettere in Lungomare Canepa, in direzione ponente, da via Chiesa e via Scarsellini. Si consiglia pertanto di transitare da via Fiamme Gialle.

Nel dettaglio:

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via De Marini e via Fiamme Gialle:

1. divieto di transito pedonale nel tratto compreso tra via Scarsellini e via Fiamme Gialle

2. divieto di circolazione veicolare fatta eccezione per i veicoli afferenti al cantiere.

– via Scarsellini:

1. divieto di sosta e fermata

2. limite massimo di velocità di 30 km/h

3. divieto di circolazione, per la direzione monte-mare, ai veicoli, o complessi di veicoli, aventi lunghezza superiore a 8 metri

4. divieto di circolazione veicolare nel tratto compreso tra l’accesso all’area di sosta “Torri Piane” e l’intersezione con via Pietro Chiesa

5. divieto di fermata veicolare, ambo i lati della strada, nel tratto compreso tra il civico 157 e via Scarsellini.

NODO SAN BENIGNO – LIMITI NOTTURNI ALLA CIRCOLAZIONE

Nel Nodo di San Benigno, fino alle 6.00 del 30 giugno 2026, nella fascia oraria 21.00/6.00, nei sottoelencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

– via Balleydier:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito nel tratto compreso tra via Milano e via Scappini

3. l’accesso all’edificio MSC (civico 5) è consentito da via Milano con circolazione regolata da movieri

4. divieto di fermata su ambo i lati della strada nel tratto compreso tra via Milano e via De Marini.

– via Milano:

limite massimo di velocità di 30 km/h nel tratto compreso tra lo sbocco della galleria e via Pietro Chiesa.

– via Remo Scappini:

divieto di transito nel sottopasso di collegamento con via Balleydier.

– via De Marini, nel tratto compreso tra via Remo Scappini e via Pietro Chiesa:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di fermata su ambo i lati della strada.

Eventuali accessi alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

SOTTOPASSO VIA DE MARINI E VIA BALLEYDIER – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Sono nuovamente reintrodotte fino al 30 aprile 2026, nella fascia oraria 20.00/6.00 del giorno successivo, le prescrizioni relative ai sottoelencati tratti stradali:

– sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (Fase 1 – corsia di monte):

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di monte

3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di mare

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato monte, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

– sottopasso di collegamento tra via De Marini e via Balleydier (Fase 2 – corsia di mare):

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare sulla corsia di marcia di mare

3. senso unico alternato regolato da movieri sulla corsia di marcia di monte

4. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato mare, con deviazione dei pedoni su idonei percorsi alternativi.

VIA BALLEYDIER – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Dall’11 novembre al 30 giugno 2026 in via Balleydier, nel tratto compreso tra il sottopasso che collega via De Marini e via Milano, per lavori di adeguamento del Nodo di San Benigno scatteranno le seguenti prescrizioni:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito pedonale sul marciapiede lato ponente

3. i flussi pedonali saranno deviati su itinerari alternativi

4. divieto di fermata veicolare sul lato ponente della strada.

VIE FIAMME GIALLE E PIETRO CHIESA – LAVORI NODO SAN BENIGNO

Sono reintrodotte fino al 30 aprile 2026 le prescrizioni relative ai sottoelencati tratti stradali:

– via Pietro Chiesa, nel tratto compreso tra via Scarsellini e l’intersezione con via Fiamme Gialle:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare precedenza all’intersezione con via Fiamme Gialle.

– via Fiamme Gialle:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma dell’obbligo di svolta a destra all’intersezione con via Pietro Chiesa.

TUNNEL SUBPORTUALE

Sono prorogate fino alle ore 24.00 del 30 aprile 2026, per interventi di riqualificazione Sistema A7-A10-A12 – Tunnel Subportuale di Genova – nuova rampa via Milano – Fase 2 le seguenti prescrizioni:

– in via Milano, nel tratto compreso tra via Balleydier e il ponte Elicoidale:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. obbligo di fermarsi e dare la precedenza e di svoltare a destra all’intersezione con la rampa discendente del ponte Elicoidale che adduce a lungomare Canepa.

– in via Balleydier, nel tratto compreso tra via Milano e via de Marini:

1. conferma del limite massimo di velocità di 30 km/h

2. conferma del senso unico di marcia per la direzione monte.

MUNICIPIO I CENTRO EST

Centro

RIPRISTINO CIRCOLAZIONE ORDINARIA ASSE VIA INTERIANO-PIAZZA FONTANE MAROSE-VIA XXV APRILE

Nell’ambito dei lavori del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, da venerdì 5 dicembre è ripristinato il transito dei bus da piazza Fontane Marose che riprendono il regolare percorso su via XXV Aprile.

Sempre da venerdì 5 dicembre, anche auto e bus provenienti dalla Galleria Bixio-piazza Corvetto hanno ripreso il regolare percorso.

VIA BALBI E VIA ARSENALE DI TERRA – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TPL

In via Balbi e via Arsenale di Terra, fino alle ore 24.00 del 3 gennaio 2026, per i lavori di realizzazione del cavidotto della linea Centro (nel tratto da piazza della Nunziata a via San Benedetto, passando da via Balbi e via Andrea Doria) nell’ambito del Progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, sono adottate le seguenti disposizioni:

– via Balbi:

1. divieto di transito veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni

2. divieto di transito veicolare ad eccezione dei veicoli diretti/provenienti alle proprietà laterali carrabili autorizzate, alle diramazioni e ai mezzi del servizio per la raccolta dei rifiuti nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate

3. per consentire l’accesso ai veicoli di cui al punto precedente, nei segmenti a levante e a ponente delle aree cantierizzate è ripristinato il doppio senso di circolazione veicolare regolato a senso unico alternato da idonei movieri durante il periodo di attività del cantiere e “a vista”, con diritto di precedenza per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata e piazza Acquaverde, nei restanti giorni ed orari

4. per i veicoli in uscita verso piazza della Nunziata l’inserimento nella viabilità deve avvenire secondo la vigente circolazione a rotatoria

5. sul lato monte, nel tratto compreso tra via Arsenale di terra e piazza Acquaverde è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

6. limite massimo di velocità di 30 km/h.

– via Arsenale di Terra:

1. sul lato monte, nel tratto compreso tra il civico 1 e via Balbi è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07:00 alle ore 19:00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

2. sul lato mare è istituito un settore di sosta, con disposizione rasente, riservato ad autocarri e motocarri che compiono operazioni di carico/scarico delle merci in regime di disco orario un’ora dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni lavorativi e alle autovetture negli altri giorni e orari senza limitazioni di tempo

3. limite massimo di velocità di 30 km/h.

L’impresa esecutrice dovrà sempre garantire il transito pedonale in sicurezza anche qualora, per cause imprevedibili ed eccezionali, venisse interdetto l’esistente marciapiede/percorso pedonale. Eventuali accessi autorizzati alle aree di cantiere dovranno essere regolati da idonei movieri.

La Polizia Locale predisporrà specifici servizi di viabilità al fine di agevolare la circolazione nella zona interessata, che nelle ore diurne sarà inevitabilmente soggetta a pesanti disagi.

SALITA ALL’ARCIVESCOVATO E VICO DI SAN MATTEO – LAVORI RETE GAS

Fino al 28 dicembre, nella fascia oraria 9.00/17.00, per lavori di manutenzione della rete gas saranno adottate, nei sottoelencati tratti stradali, le seguenti prescrizioni:

– salita dell’Arcivescovato, nel tratto compreso tra le intersezioni con salita Fondaco e vico dell’Isola:

divieto di transito veicolare.

– vico di San Matteo, nel tratto compreso tra le intersezioni con via David Chiossone e piazza Campetto:

senso unico alternato regolamentato da movieri.

PIAZZA VERDI, VIALE EMANUELE FILIBERTO DUCA D’AOSTA E VIA BRIGATA LIGURIA – LAVORI 4 ASSI DI FORZA TPL

Dal 3 novembre al 23 dicembre, nella zona di Brignole, per i lavori di realizzazione del cavidotto di collegamento della sottostazione elettrica SSEOC02 ai plinti del Flash Charge, nel quadro del progetto dei 4 Assi di Forza del Trasporto Pubblico Locale, nei sottoelencati tratti stradali sono istituiti i seguenti provvedimenti:

– piazza Giuseppe Verdi, direttrice levante:

1. limite massimo di velocità di 30 km/h

2. divieto di transito veicolare nel controviale di mare.

– viale Emanuele Filiberto Duca d’Aosta:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato ponente nel tratto compreso tra viale Paolo Thaon di Revel e via Luigi Cadorna.

– via Brigata Liguria:

settore riservato al capolinea delle linee del TPL urbano sul lato levante nel tratto compreso tra via Malta e via Paolo Perani.

I lavori, nel periodo compreso tra il 3 novembre e il 23 dicembre, comporteranno alcune modifiche alle linee AMT urbane 15, 16, 31, 39, 40, 43, 85, 607, 617, 640, 685, 686, 687 e provinciali 702, 726 e 728 che modificheranno i capilinea come di seguito indicato:

– Linee 15 e 617: i bus effettuano capolinea provvisorio in via Fiume alla fermata codice 2621.

– Linee 16 e 31: i bus effettuano capolinea provvisorio in viale Duca d’Aosta alla fermata codice 2583.

– Linee 39, 40, 607 e 640: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Verdi alla fermata codice 0116.

– Linee 43 e 85: i bus effettuano capolinea provvisorio in viale Caviglia alla fermata codice 2585.

– Linee 685, 686 e 687: i bus effettuano capolinea provvisorio in piazza Verdi alla fermata codice 2353.

– Linee 702, 726 e 728: i bus effettuano fermata provvisoria in via Brigata Liguria in coda alla fermata codice 0789.

…