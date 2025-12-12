Genova, partorisce sull’ambulanza mentre va in ospedale

Genova – Quando ha rotto le acque e ha capito che il parto era imminente ha chiamato il 118 e davanti a casa è arrivata l’ambulanza ma poi, nel tragitto tra Pegli e Voltri, la bambina non ha voluto saperne di aspettare ed è nata in ambulanza.

Un lieto evento sul mezzo di soccorso di una pubblica assistenza del ponente genovese dove una ragazza di 23 anni ha partorito una bambina assistita dai volontari in stretto collegamento con il 118.

La giovane stava tentando di arrivare in tempo all’ospedale Evangelico (ex San Carlo) di Voltri ma l’impazienza della piccola e il traffico congestionato hanno deciso diversamente.

Compreso che il parto era ormai imminente, i volontari hanno fermato l’ambulanza ed hanno predisposto per quanto possibile ad accogliere la nuova nata.

Restando collegati con il 118, i volontari hanno aiutato la giovane a partorire e poi sono ripartiti verso l’ospedale dove mamma e figlia sono arrivate sane e salve.

Sono state ricoverate nel reparto maternità dove vengono seguite con attenzione e di certo la mamma non dimenticherà mai quanto avvenuto oggi.