Meteo Liguria, migliora il tempo, almeno sino a domani

Torna il sole ed il bel tempo in Liguria dove il cielo si rasserena per la rotazione delle correnti che da meridionali diventano settentrionali. In presenza di alta pressione questo significherà un miglioramento delle condizioni meteo per oggi e domani.

Non sono esclusi locali annuvolamenti e passaggi di nubi basse a carattere locale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per la giornata di oggi, venerdì 12 dicembre 2025:

Al mattino ancora nubi basse non serrate lungo le coste a levante di Portofino. Altrove cielo sereno a parte nubi locali.

In giornata dissolvimento degli annuvolamenti a levante ed intensificazione della copertura nuvolosa bassa sui versanti padani centro-occidentali con sconfinamenti “a cappello” sui crinali marittimi corrispondenti in serata; cielo sereno sul resto della regione.

Venti da deboli a moderati da nord sul settore centro-occidentale, rinforzi fino a tesi in serata. A levante venti deboli orientali.

Mare stirato sotto costa, tendente a mosso al largo.

Temperature in calo le minime; massime in calo sui versanti padani centro-occidentali ed a tratti sul settore centrale costiero, stazionarie altrove.

Sulla costa previste temperature minime tra +8°C/+12°C e massime tra +13°C/+17°C.

Nell’interno attese temperature minime tra +0°C/+6°C e massime tra +8°C/+13°C.