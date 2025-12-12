Nervi, cordoglio per la scomparsa di Gianni Argentino

Genova – Lutto e cordoglio, a Nervi per la scomparsa di Gianni Argentino, volontario della Pubblica Assistenza per oltre 70 anni.

Sulla pagina social della pubblica assistenza il ricordo affettuoso dei socie e iscritti.

“Questa mattina il nostro Amico e Socio Gianni Argentino, iscritto da oltre 70 anni, ci ha lasciato. Uomo e Volontario vero, sempre a disposizione per dare un aiuto a tutti. Lui è andato via, ma non ci abbandonerà il suo sorriso, la sua risata, la sua voglia di essere sempre presente! Ciao Gianni”