Rapallo, incidente sulle alture: interviene l’elicottero, un ferito grave

Rapallo (Genova) – Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada che collega Ruta alla frazione di San Martino di Noceto.

A rimanere coinvolto è stato un giovane alla guida di un auto, che ha perso il controllo del mezzo finendo nelle fasce sottostanti e rimanendo bloccato nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. Per velocizzare le operazioni di soccorso è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero.

Il 27enne è stato estratto dall’auto, caricato a bordo del mezzo e trasportato in codice rosso – quello di maggiore gravità – all’ospedale San Martino di Genova.

Nell’impatto avrebbe riportato un grave trauma cranico, ma non avrebbe mai perso conoscenza nel corso del trasporto all’ospedale. Le sue condizioni rimangono serie.

