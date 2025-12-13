Genova, cresce la tensione per la manifestazione antifascista in piazza Alimonda

Genova – Nuovo corteo antifascista, nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, nella zona di piazza Alimonda, alla Foce. Ad organizzarlo diverse associazioni e gruppi che chiedono la chiusura di partiti e movimenti che rivendicano la loro appartenenza all’ultra destra e addirittura al passato regime fascista.

Dalle prime ore del pomeriggio la zona verrà “blindata” da camionette e forze dell’ordine in assetto anti guerriglia in considerazione degli episodi avvenuti nelle passate manifestazioni di questo tipo.

Chiusa la zona di via Montevideo dove più volte i movimenti antifascisti hanno cercato di protestare davanti alla sede di una associazione vicina a Casa Pound e alla destra.

Cresce la tensione nella zona ed i negozi chideranno per la durata della manifestazione.

Preoccupano soprattutto le frasi pubblicate sui social dai gruppi antifascisti e dalla possibilità che gruppi di estrema destra possano decidere di intervenire e di organizzare una contro-manifestazione con rischio di “contatti” e scontri.

“Come avevamo preannunciato – si legge nei post – sabato saremo di nuovo in piazza Alimonda per ribadire ancora più chiaramente che ogni sede di partitucolo o finta associazione vanno chiuse! Non ci interessano le camionette che verranno schierate, gli alari posizionati a chiusura di tutte le strade, gli schieramenti di robocop dotati di ogni possibile elemento di protezione, ma non si sa come mai finiscono sempre al pronto soccorso a farsi dare qualche giorno di prognosi. I covi fascisti vanno chiusi e li chiuderemo!”, hanno scritto gli organizzatori.

(Foto di Archivio)



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]