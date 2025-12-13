sabato 13 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, cresce la tensione per la manifestazione antifascista in piazza Alimonda
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriFoceNotizie in evidenza

Genova, cresce la tensione per la manifestazione antifascista in piazza Alimonda

Redazione Liguria
0

manifestazione alimonda casa poundGenova – Nuovo corteo antifascista, nel pomeriggio di oggi, sabato 13 dicembre, nella zona di piazza Alimonda, alla Foce. Ad organizzarlo diverse associazioni e gruppi che chiedono la chiusura di partiti e movimenti che rivendicano la loro appartenenza all’ultra destra e addirittura al passato regime fascista.
Dalle prime ore del pomeriggio la zona verrà “blindata” da camionette e forze dell’ordine in assetto anti guerriglia in considerazione degli episodi avvenuti nelle passate manifestazioni di questo tipo.
Chiusa la zona di via Montevideo dove più volte i movimenti antifascisti hanno cercato di protestare davanti alla sede di una associazione vicina a Casa Pound e alla destra.
Cresce la tensione nella zona ed i negozi chideranno per la durata della manifestazione.
Preoccupano soprattutto le frasi pubblicate sui social dai gruppi antifascisti e dalla possibilità che gruppi di estrema destra possano decidere di intervenire e di organizzare una contro-manifestazione con rischio di “contatti” e scontri.
“Come avevamo preannunciato – si legge nei post – sabato saremo di nuovo in piazza Alimonda per ribadire ancora più chiaramente che ogni sede di partitucolo o finta associazione vanno chiuse! Non ci interessano le camionette che verranno schierate, gli alari posizionati a chiusura di tutte le strade, gli schieramenti di robocop dotati di ogni possibile elemento di protezione, ma non si sa come mai finiscono sempre al pronto soccorso a farsi dare qualche giorno di prognosi. I covi fascisti vanno chiusi e li chiuderemo!”, hanno scritto gli organizzatori.
(Foto di Archivio)
Genova antifascista manifestazione 30 giugno 2024
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Govi scuola primaria Genova Albaro

Scuola, a Genova 120mila euro per abbattere barriere architettoniche

Cronaca
anziano

La Spezia, convince un anziano ad invitarla a casa e lo...

Cronaca
lavagna porto crollo

Lavagna, crolla parte di un edificio nel Porto, indagini in corso

Cronaca
incidente stradale via bobbio 13 dicembre 2025

Grave incidente all’alba in via Bobbio, tre ragazzi feriti

Cronaca