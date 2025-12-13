Genova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri

Genova – Ha picchiato la compagna con tanta violenza da allarmare i vicini di casa, che dopo aver capito quanto stava accadendo hanno allertato le forze dell’ordine.

É accaduto negli scorsi giorni all’interno di un appartamento situato sulle alture di Voltri. Il protagonista della vicenda, un uomo di 50 anni, avrebbe picchiato con violenza la compagna e avrebbe proseguito fino a quando i poliziotti non sono entrati nell’abitazione.

A quel punto sono immediatamente scattate le indagini, che hanno consentito di ricostruire una storia di abusi e violenze che duravano già da diverso tempo.

Nei confronti del malvivente è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Inoltre, è stato anche attivato il protocollo del ‘codice rosso’.

——————————————————————————————————

