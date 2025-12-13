sabato 13 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGenova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri
Notizie LiguriaGenovaCronacaVoltri

Genova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri

Redazione Liguria
0

auto Polizia notteGenova – Ha picchiato la compagna con tanta violenza da allarmare i vicini di casa, che dopo aver capito quanto stava accadendo hanno allertato le forze dell’ordine.
É accaduto negli scorsi giorni all’interno di un appartamento situato sulle alture di Voltri. Il protagonista della vicenda, un uomo di 50 anni, avrebbe picchiato con violenza la compagna e avrebbe proseguito fino a quando i poliziotti non sono entrati nell’abitazione.
A quel punto sono immediatamente scattate le indagini, che hanno consentito di ricostruire una storia di abusi e violenze che duravano già da diverso tempo.
Nei confronti del malvivente è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere, mentre la donna è stata affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Inoltre, è stato anche attivato il protocollo del ‘codice rosso’.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE

Genova, da lunedì due mesi di modifiche alla viabilità in via...

Cronaca

Lavagna, paura all’ospedale: ubriaco prende a pugni un operatore sanitario, arrestato

Cronaca
drago cinese

Genova, al Castello D’Albertis la mostra sulle diecimila forme del drago

Cronaca
manifestazione alimonda casa pound

Genova, cresce la tensione per la manifestazione antifascista in piazza Alimonda

Cronaca