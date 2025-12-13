La Spezia, convince un anziano ad invitarla a casa e lo deruba, arrestata

La Spezia – Ha convinto un’anziao 80enne ad invitarla a casa sua e poi lo ha derubato. Una donna è stata arrestata dalla polizia ed accusata di truffa e furto ai danni di un anziano.

La truffatrice ha preso di mira la sua vittima del quartiere Umbertino e con una scusa si è fatta invitare nella sua abitazione. Qui, approfittando di un momento di distrazione

dell’uomo, si è imposessata di una somma di denaro custodita all’interno di un astuccio conservato nell’armadio della camera da letto.

Quando si è reso conto del furto, l’uomo ha subito chiamato la polizia che ha rapidamente individuato ed arrestato la truffatrice.

La donna, che vive a Milano ed ha parecchi precedenti per attività illecite, è stata arrestata.