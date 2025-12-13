sabato 13 Dicembre 2025
Lavagna, crolla parte di un edificio nel Porto, indagini in corso

Redazione Liguria
lavagna porto crolloLavagna – Sarà un’indagine con perizie tecniche a stabilire le cause del crollo, avvenuto ieri, di parte di un edificio presente nell’area del Porto di Lavagna. Un cedimento importante avvenuto in pieno giorno e che avrebbe potuto causare una tragedia.
Per motivi da accertare parte della copertura dell’edificio, vicino alla Capitaneria di Porto ha ceduto di schianto, cadendo a terra.
Subito sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona ma ora la vicenda rischia di passare alle aule giudiziarie visto che si cerca il responsabile della manutenzione e di accertare come sia possibile un simile cedimento in strutture relativamente recenti e sotto gli occhi di tutti.
L’area è tutt’ora transennata e si prevedono disagi in un periodo particolarmente delicato come quello delle vacanze di Natale quando il fllusso dei turisti è importante.

 

