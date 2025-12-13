Scuola, a Genova 120mila euro per abbattere barriere architettoniche

Genova – Lavori per 120mila euro destinati ad abbattere barriere architettonich in due scuole genovesi. Li ha approvati la Giunta comunale su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante. Si tratta di un progetto di fattibilità tecnico-economica per le opere di abbattimento delle barriere architettoniche in due scuole del levante genovese: la secondaria Caffaro di via Gaz 11 e la primaria Govi di via Cavallotti 12.

«Si tratta di interventi, per un totale di 120.000 euro, che contribuiranno a rendere più accessibili due scuole del Municipio Medio Levante – spiega l’assessore Ferrante – in particolare l’abbattimento di barriere architettoniche riguarderà il ripristino di due blocchi di servizi igienici, rendendoli accessibili, nella scuola secondaria Caffaro, e di un bagno accessibile assistito per l’accesso alla barella doccia, nella scuola primaria Govi. I lavori serviranno, quindi, a rendere finalmente i servizi igienici delle due scuole accessibili anche per bambine e bambini con disabilità: purtroppo abbiamo un patrimonio di edilizia scolastica in Italia molto vetusto e Genova non fa eccezione. La nostra amministrazione è fortemente impegnata nell’adeguamento alle reali esigenze di bambini e ragazzi e alle normative in fatto di sicurezza e accessibilità, ma sicuramente è necessaria anche una forte iniezione di risorse per la manutenzione ordinaria e straordinaria a livello governativo».