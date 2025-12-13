sabato 13 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaTragedia sull'Autostrada A7, operaio trovato morto, indagini
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriBolzanetoNotizie in evidenza

Tragedia sull’Autostrada A7, operaio trovato morto, indagini

Redazione Liguria
0

ambulanza notte croce bianca genoveseGenova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’operaio di circa 40 anni trovato privo di vita sull’Autostrada A7 Genova – Milano.
La tragedia è avvenuta nell’area di cantiere vicina all’area di Servizio Campora, tra Genova – Bolzaneto e Busalla, in direzione Nord.
L’uomo è stato trovato ormai morto in un furgone utilizzato per trasportare uomini e materiali nell’area dei lavori.
I compagni hanno provato a rianimarlo ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e anche l’intervento del 118 si è rivelato inutile.
Il corpo dell’uomo è stato trasferito in obitorio per l’esame medico legale che potrà forse chiarire cosa sia avvenuto.
La persona era stata vista sull’area del cantiere sino alle 13 quando si è spostata per la pausa pranzo per poi non rientrare al lavoro. Un collega insospettito per il ritardo è andato a cercarlo e lo ha trovato riverso nel furgone.
Sul luogo anche le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Sull’episodio è stata aperta un’indagine.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
auto Polizia notte

Genova, picchia la compagna in casa: arrestato un uomo a Voltri

Cronaca

Genova, da lunedì due mesi di modifiche alla viabilità in via...

Cronaca

Lavagna, paura all’ospedale: ubriaco prende a pugni un operatore sanitario, arrestato

Cronaca
drago cinese

Genova, al Castello D’Albertis la mostra sulle diecimila forme del drago

Cronaca