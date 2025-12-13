Tragedia sull’Autostrada A7, operaio trovato morto, indagini

Genova – Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso dell’operaio di circa 40 anni trovato privo di vita sull’Autostrada A7 Genova – Milano.

La tragedia è avvenuta nell’area di cantiere vicina all’area di Servizio Campora, tra Genova – Bolzaneto e Busalla, in direzione Nord.

L’uomo è stato trovato ormai morto in un furgone utilizzato per trasportare uomini e materiali nell’area dei lavori.

I compagni hanno provato a rianimarlo ma per l’uomo non c’era ormai più nulla da fare e anche l’intervento del 118 si è rivelato inutile.

Il corpo dell’uomo è stato trasferito in obitorio per l’esame medico legale che potrà forse chiarire cosa sia avvenuto.

La persona era stata vista sull’area del cantiere sino alle 13 quando si è spostata per la pausa pranzo per poi non rientrare al lavoro. Un collega insospettito per il ritardo è andato a cercarlo e lo ha trovato riverso nel furgone.

Sul luogo anche le forze dell’ordine e gli ispettori del lavoro per verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Sull’episodio è stata aperta un’indagine.