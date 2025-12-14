domenica 14 Dicembre 2025
Attentato a Bondi Beach, la spiaggia di Sidney, nella festa ebraica di Hanukkah

Redazione Liguria
Bondi Beach australiaSydeney (Australia) – Una decina di morti e due attentatori uccisi dalle forze dell’ordine. E’ il primo bilancio della sparatoria avvenuta oggi a Sydney, in Australia, nella celebre spiaggia “dei surfisti” di Bondi Beach.
Secondo le prime informazioni era in corso una festa per celebrare Hanukkah, una festa ebraica, ed erano presenti oltre 2mila persone e moltissimi turisti.
Sempre secondo le informazioni ancora frammentarie due persone avrebbero aperto il fuoco sulla folla, uccidendo e ferendo una decina di giovani che si trovavano nella celevre località balneare.
Secondo alcuni Media ci sarebbero oltre 60 feriti anche molto gravi.
Jeremy Leibler, presidente della Federazione Sionista d’Australia ha dichiarato: “La comunità ebraica è sotto shock. C’erano 2.000 membri della comunità ebraica che celebravano Hanukkah e accendevano insieme la prima candela a Bondi Beach. Siamo in stato di massima allerta”.
La polizia del Nuovo Galles del Sud ha risposto alle segnalazioni di un attentatore che ha aperto il fuoco a Bondi Beach.
Un appello a “mettersi al sicuro” lanciato dalle forze dell’ordine ha messo in fuga centinaia di persone creando il caos.
L’intervento di un civile, che sarebbe riuscito a disarmare uno degli attentatori, avrebbe ridotto gli effetti dell’attacco suicida.
La festa di Hanukkah, per i fedeli di religione ebraica, celebra la sconfitta, per mano di Giuda Maccabeo, dei Seleucidi e la successiva riconsacrazione del Tempio (di Salomone).
La festività dura otto giorni ed è caratterizzata dall’accensione dei lumi di un particolare candelabro a nove bracci chiamato chanukkià.
Hanukkah festa candelabro ebraico

notizia in aggiornamento

 

