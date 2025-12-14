Campomorone, auto ribaltata fuoristrada, arriva l’elicottero del 118

Campomorone (Genova) – Ha perso il controllo del mezzo fuoristrada su una strada sterrata e si è ribaltato. Incidente stradale in località Neppiane, nel comune di Campomorone.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio e fortunatamente le persone a bordo, pur rimaste ferite, sono riuscite a chiamare il numero di emergenza 112 facendo scattare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e l’ambulanza del 118 che ha fato intervenire l’elicottero per trasferire urgentemente uno dei feriti all’ospedale San Martino.

La persona è stata estratta dall’auto ribaltata e trasferita in codice rosso in ospedale.

Una seconda persona è stata invece trasportata all’ospedale Villa Scassi in codice giallo.

Intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.