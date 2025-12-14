Castelletto, frastuono e vibrazioni dai lavori in Valletta Carbonara

Genova – Frastuono, vibrazioni e disagi, tra i palazzi vicini a Valletta Carbona e tante domande sulla demolizione di alcuni muri in cemento armato che, secondo le segnalazioni sarebbero di recente costruzione. L’allarme parte da chi è costretto a sopportare i rumori causati dal cantiere e ad assistere a procedure che, agli occhi dei profani, appaiono quantomeno “strane”. Dopo gli scavi con una escavatrice tra le radici di un albero secolare, infatti, arriva la demolizione, con martello pneumatico e grande frastuono, di muri di cemento armato che sarebbero stati realizzati “da poco”.

Segnalazioni che vengono fatte sui social a cui potrebbero seguire quelle, più incisive, alle autorità competenti a sorvegliare quanto si sta realizzando nei terreni rimasti praticamente in abbandono per anni, dietro all’Albergo dei Poveri e recentemente oggetto di interventi piuttosto “invasivi” specie per chi abita nelle vicinanze ed era abituato alla pace e al silenzio.

Nel breve giro di pochi giorni sono stati effettuati interventi che sorprendono chi vive e frequenta la zona. Prima uno scavo a ridosso di una quercia secolare e, più recentemente, la demolizione con macchinari molto rumorosi e che generano vibrazioni piuttosto forti anche nei palazzi vicini, di muri in cemento armato che, a dire dei segnalatori, erano appena stati costruiti.

Difficile pensare ad una struttura “temporanea” vista la tecnica costruttiva che, invece, indicherebbe una necessità di durare nel tempo e quindi non si comprende cosa stia avvenendo.

Abbastanza da suscitare preoccupazione e la necessità di chiarimenti da parte di chi opera in loco e delle istituzioni che sovrintendono e controllano i lavori in corso.

Resta poi la preoccupazione per l’allontanamento (temporaneo?) dell’associazione Le Serre di San Nicola” che aveva recuperato in modo straordinario e partecipativo, terreni e strutture abbandonate da anni.