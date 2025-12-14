domenica 14 Dicembre 2025
Davagna, ragazzi soccorsi sul sentiero per Canate di Marsiglia

disperso notte Davagna Davagna (Genova) – Hanno calcolato male i tempi dell’escursione e uno di loro si è ferito lungo il percorso, rallentando ancora di più il rientro a casa. Un gruppo di ragazzi con la passioen per le passeggiate è finito nei guai, ieri sera, nel rientro da una escursione organizzata a Canate di Marsiglia, il paese abbandonato nel territorio del comune di Davagna.
I ragazzi si sono attardati e quando si sono resi conto che il tramonto stava arrivando hanno accelerato il passo per rientrare prima del buio e sfortunatamente uno di loro si è ferito cadendo sul sentiero e non riusciva più a camminare.
Senza perdersi d’animo i ragazzi hanno allertato i soccorsi e hano segnalato la loro posizione consentendo una rapida localizzazione da parte dei soccorritori.
Il gruppo è rimasto unito accanto all’amico ferito e ha atteso i soccorritori.
Vigili del fuoco, soccorso alpino e personale della croce rossa di Davagna li ha raggiunti a buio ormai arrivato e la persona ferita è stata trasportata su una speciale barella “a spalla” Alternandosi nell’impegno gravoso, i soccorritori sono arrivati sino alla strada e qui li attendeva l’ambulanza che ha trasferito il ragazzo ferito all’ospedale Galliera per accertamenti.
Fortunatamente l’episodio si è concluso con un pò di spavento ed un rientro che di certo non verrà dimenticato facilmente e gli esperti tornano a ricordare di calcolare bene le tempistiche delle escursioni, specie in inverno, per le giornate molto corte e il buio che sopraggiunge presto.

