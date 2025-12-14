Fiera di Struppa, cambia la viabilità e le linee dei bus

Genova – Torna la tradizionale Fiera di Struppa e nel quartiere cambia la viabilità con la chiusura, per tutta la durata della manifestazione, di via Struppa, nell’omonimo quartiere della Val Bisagno.

Bancarelle aperte e tanti eventi organizzati per festeggiare la tradizione in vista del Natale

A seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Struppa per consentire lo svolgimento della manifestazione “Fiera di Struppa 2025”, domenica 14 dicembre, dalle ore 07.00 alle ore 21.00 (o comunque fino al termine dell’evento), le linee urbane 13, 470, 470/ e le extraurbane 715, 725 e 726 modificano il percorso come di seguito indicato.

 Linea 13

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per ponte Green, via Pedullà, rotatoria della

Canova dove invertono il senso di marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente

predisposta.

Direzione centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, ponte Green,

via Struppa, dove riprendono percorso regolare.

 Linea 470

Direzione Sant’Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano in via Struppa, ponte della

Canova, rotatoria Canova, via G. da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso.

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare.

 Linea 470/ (Sant’Eusebio-Molassana)

Direzione Molassana: i bus, giunti in via G. da Verrazzano, transitano per rotatoria Canova, via Pedullà,

ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Sant’Eusebio: percorso regolare.

 Linea 470/ (San Martino di Struppa-Molassana)

Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della

Canova, via Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Direzione San Martino di Struppa: percorso regolare.

 Linea 470/ (Sant’Eusebio-San Siro-Molassana)

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via G. da Verrazzano, transitano per via

Pedullà, ponte Green, via Buscaglia, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Molassana: percorso regolare.

 Linee 715, 725 e 726

Direzione monte: i bus, giunti in via Struppa, percorrono ponte Green, via Pedullà, rotatoria Canova, via

Sponda Nuova, galleria della Paglia, dove riprendono regolare percorso.

Direzione mare: i bus transitano nella galleria della Paglia, proseguono in via Sponda Nuova, via

Pedullà, ponte Green, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Il capolinea di Prato viene provvisoriamente spostato presso la rotatoria Canova (capolinea provvisorio

delle linee urbane).