Genova, pensionato travolto da un’auto a Sampierdarena

Genova – Ancora pedoni travolti da auto mentre attraversano la strada in città. Questa volta è successo a Sampierdarena, in via Fillak dove un pensionato è stato investito sulle strisce pedonali mentre passeggiava con il proprio cane. A travolgerlo un mezzo che non si è fermato per rispettare l’attraversamento.

L’anziano è stato soccorso dai passanti e poi dal personale medico e sanitario del 118 inviata sul posto e che poi lo ha trasferito d’urgenza all’ospedale Villa Scassi mentre l’ambulanza della Croce Gialla ha soccorso il cane.

Intervenuta anche la polizia locale che ha avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità di quanto avvenuto.