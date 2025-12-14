domenica 14 Dicembre 2025
Genova, scontri prima di Genoa-Inter: mezzi a fuoco fuori dal Ferraris

Redazione Liguria
Genova – Tensione e scontri fuori dallo stadio Luigi Ferraris e nel quartiere di Marassi, prima dell’incontro di calcio tra Genoa ed Inter a causa di si scontri e tensioni tra tifoserie e forze dell’ordine e diverse auto date alle fiamme.
Un camioncino e una vettura sono state date alle fiamme durante un fitto lancio di bottiglie e pietre contro le camionette delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fioco, i sanitari del 118 e le camionette delle forze dell’ordine in assetto anti guerriglia.
Al momento non è chiara l’esatta dinamica di quanto accaduto e se gli scontri siano avvenuti tra le tifoserie oppure con le forze dell’ordine.
In ogni caso, si è reso necessario il lancio di lacrimogeni e la chiusura momentanea del traffico.

Proteste dei residenti della zona che, ancora una volta, si trovano a pagare di tasca propria per il divertimento di altri e per le intemperanze di teppisti mascherati da tifosi.
Ancora una volta il quartiere è rimasto in balia di delinquenti che non vanno allo stadio per guardare le partite ma solo per cercare occasione di violenze e atti di teppismo.
Un prezzo che il quartiere paga da decenni e che ora spinge a chiedere al Comune di valutare l’ipotesi di trasferire altrove lo stadio invece di spendere altro denaro per lavori importanti su una struttura vecchia e ormai assolutamente insostenibile.

Articolo in aggiornamento

