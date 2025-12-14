domenica 14 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaGrave incidente sull'autostrada A10, code tra Arenzano e Voltri
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriVoltri

Grave incidente sull’autostrada A10, code tra Arenzano e Voltri

Redazione Liguria
0

coda autostrada A10Genova – Ancora caos sulle autostrade della Liguria con code di diversi chilometri sulla A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce.
Coda tra Arenzano e Voltri e disagi per automobilisti e trasportatori negli orari del rientro dalle gite fuoriporta e dei rientri dai week end.
L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e al momento si registrano diversi chilometri di coda per l’intervento dei mezzi di soccorso.
Due le persone ferite nell’incidente e sul posto intervengono i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 oltre alla polizia stradale.
Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
Vigili del fuoco disperso ricerca notte

Sant’Olcese, escursionista si perde per il buio, salvato a Comago

Cronaca

Genova, scontri prima di Genoa-Inter: mezzi a fuoco fuori dal Ferraris

Cronaca
ambulanza croce verde sestri ponente genova

Genova, donna investita a San Fruttuoso: sul posto i soccorsi

Cronaca
ambulanza croce azzurra Brugnato la Spezia

Savona, incidente sulla Sp 29: ferita una donna

Cronaca