Grave incidente sull’autostrada A10, code tra Arenzano e Voltri

Genova – Ancora caos sulle autostrade della Liguria con code di diversi chilometri sulla A10 Genova – Ventimiglia a causa di un incidente avvenuto poco prima dell’allacciamento con la A26 Voltri Gravellona Toce.

Coda tra Arenzano e Voltri e disagi per automobilisti e trasportatori negli orari del rientro dalle gite fuoriporta e dei rientri dai week end.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17,30 e al momento si registrano diversi chilometri di coda per l’intervento dei mezzi di soccorso.

Due le persone ferite nell’incidente e sul posto intervengono i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 oltre alla polizia stradale.

Uno dei feriti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena