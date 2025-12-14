Sanremo, morto il secondo cigno di Villa Ormond

Sanremo – Anche il secondo cigno di Villa Ormond è morto. L’animale è stato trovato ormai privo di vita dai primi visitatori del parco. Il primo cigno della coppia, inserita recentemente in quella che era una fontana, era morto nel settembre scorso e da allora era partita una corsa contro il tempo per trovare una nuova sistemazione e altri esemplari con i quali tenersi compagnia visto che i cigni formano coppie stabili che durano tutta la vita.

Una corsa che aveva fatto trovare nello stagno di Villa Serra di Comago, a Genova, una sistemazione.

Purtroppo l’animale non ce l’ha fatta e sui social divampano le polemiche per i ritardi nel tasferimento ma anche per l’idea di far vivere una coppia di cigni negli spazi angusti e ristretti della fontana.

La coppia di cigni bianchi è sempre stata piuttosto “sfortunata”. I primi cuccioli (pulli) erano morti poco dopo la schiusa delle uova deposte e da allora le uova non si erano nemmeno più schiuse, secondo alcuni “divorate dai topi”.

Oggi cala il triste sipario sulla coppia di cigni che forse avrebbe vissuto meglio in altro contesto.