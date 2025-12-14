Sant’Olcese, escursionista si perde per il buio, salvato a Comago

Sant’Olcese (Genova) – Ancora un escursionista nei guai per aver calcolato male i tempi e il tramonto e nuovo salvataggio dei vigili del fuoco e del soccorso alpino.

L’uomo era andato a fare una escursione nella zona di Comago, in Valpolcevera quando si è accorto che il tramonto sarebbe arrivato troppo presto rispetto al tragitto ancora da fare.

Quando si è reso conto di non riuscire a trovare la via per tornare a casa l’uomo ha correttamente chiamato il numero di emergeza 112 e ha comunicato la sua posizione gps.

Gli uomini dei vigili del fuoco e del soccorso alpino lo hanno raggiunto nella boscaglia e lo hanno accompagnato sino alla macchina alla luce delle torce elettriche.

Per l’escursionista un poò di paura e di freddo ma nessuna conseguenza grave.

Gli esperti tornano a ricordare l’importanza di mettersi sui sentieri calcolando le tempistiche e tenendo presente che, in inverno, il sole tramonta velocemente e questo è il periodo dell’anno nel quale le ore di luce sono al minimo.

Meglio portare con sè luci di emergenza, cellulare ben carico e, in caso di necessità, fermarsi e chiamare i soccorsi.