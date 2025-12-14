domenica 14 Dicembre 2025
Savona, incidente sulla Sp 29: ferita una donna

Redazione Liguria
ambulanza croce azzurra Brugnato la SpeziaSavona – Un incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 29, dove una donna che stava percorrendo la strada alla guida della sua moto ah improvvisamente perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati da alcuni passanti. La motociclista ferita ha riportato alcuni traumi, di cui uno ad un arto inferiore, ma non sarebbe in gravi condizioni. I sanitari del 118, dopo le prime cure sul posto, l’hanno trasportata in codice giallo – quello di media gravità – all’ospedale di Savona.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, le quali hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto successo e gestito il traffico che si è creato nella zona. L’incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma.
