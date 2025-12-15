lunedì 15 Dicembre 2025
Borgo Fornari, chiuso in bagno e derubato, indagini in corso

carabinieri genericaRonco Scrivia (Genova) – E’ stato avvicinato da due finti operai mentre entrava nel garage e poi è stato aggredito e rinchiuso nel bagno di casa mentre i ladri gli svaligiavano l’appartamento. Momenti di coprensibile terrore, questa mattina, a Borgo Fornari, frazione del territorio di Ronco Scrivia, per un 56enne vittima di una rapina.
L’uomo stava rientrando a casa quando, mentre aprima il garage, è stato avvicinato da due uomini che hanno riferito di essere operai al lavoro in zona e hanno chiesto di poter visionare l’interno del garage.
Fidandosi dei due la vittima li ha fatti entrare e qui, rapidamente, i due hanno fatto comprendere la situazione e hanno intimato di non urlare e di consegnare tutti i suoi averi.
L’uomo è stato costretto a consegnare il portafogli ed il telefono cellulare e poi ad aprire la porta di casa.
Qui è stato chiuso nel bagno con la minaccia della violenza ed è stato confinato nel locale mentre i rapinatori svaligiavano la sua abitazione portando via oggetti di valore e cose facilmente trasportabili.
Solo quando i malviventi sono fuggiti l’uomo è riuscito a forzare la porta del bagno per poi dare l’allarme.
Sul posto sono accorsi i carabinieri che però non hanno trovato traccia dei fuggiaschi che, molto probabilmente, avevano un complice nelle vicinanze e pronto con una macchina.
Le indagini sono estese alla zona e vengono visionate le telecamere della zona per risalire alla targa del mezzo o per capire se i rapinatori avessero fatto dei sopralluoghi prima del colpo, magari per studiare le abitudini della vittima.

