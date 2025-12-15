Ceranesi, fuoristrada si ribalta, feriti due 80enni

Genova – Migliorano, in ospedale, le condizioni delle due persone, pensionati di oltre 80 anni, coinvolti ieri in u brutto incidente stradale in località Gallareto, nel territorio del comune di Ceranesi.

Per cause ancora da accertare il conducente di una jeep, che percorreva un tratto sterrato ha perso il controllo ed ha finito la corsa sul fianco.

Gli occupanti sono rimasti intrappolati all’interno e hanno chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a stabilizzare il mezzo ed ad estrarli dalla lamiere.

Uno è stato trasportato in ospedale tramite l’elicottero Drago VF mentre l’altro con l’ambulanza.