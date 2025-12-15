lunedì 15 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCeranesi, fuoristrada si ribalta, feriti due 80enni
Notizie LiguriaGenovaCronaca

Ceranesi, fuoristrada si ribalta, feriti due 80enni

Redazione Liguria
0

ceranesi incidente fuoristradaGenova – Migliorano, in ospedale, le condizioni delle due persone, pensionati di oltre 80 anni, coinvolti ieri in u brutto incidente stradale in località Gallareto, nel territorio del comune di Ceranesi.
Per cause ancora da accertare il conducente di una jeep, che percorreva un tratto sterrato ha perso il controllo ed ha finito la corsa sul fianco.
Gli occupanti sono rimasti intrappolati all’interno e hanno chiamato i soccorsi.
I Vigili del Fuoco hanno provveduto a stabilizzare il mezzo ed ad estrarli dalla lamiere.
Uno è stato trasportato in ospedale tramite l’elicottero Drago VF mentre l’altro con l’ambulanza.

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
scontri pre partita Genoa Inter

Genoa – Inter, proteste e polemiche dopo gli scontri tra tifosi

Cronaca
meteo Liguria lunedì 15 dicembre 2025

Meteo Liguria, aumentano le nuvole, peggiora domani e torna il freddo

Cronaca
Elicottero vigili del fuoco

Campomorone, auto ribaltata fuoristrada, arriva l’elicottero del 118

Cronaca
coda autostrada A10

Grave incidente sull’autostrada A10, code tra Arenzano e Voltri

Cronaca