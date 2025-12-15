Dieci anni senza il Corriere Mercantile, giovedì l’incontro a Genova

Genova – Giovedì 18 dicembre è in programma l’incontro ‘Dieci anni senza il Corriere Mercantile: memoria, eredità e prospettive dell’informazione locale‘, che celebra uno dei quotidiani più storici del capoluogo a dieci anni dalla chiusura. I dettagli:

“A dieci anni dalla chiusura del Corriere Mercantile, uno dei quotidiani più storici e identitari della nostra città, l’Ordine dei Giornalisti della Liguria e l’Associazione Ligure Giornalisti promuovono un momento di riflessione sul valore che quella testata ha rappresentato per Genova e per tutto il panorama dell’informazione.

Il convegno vuole ripercorrere la storia, l’impegno e il ruolo civile del Mercantile, analizzando al tempo stesso quanto la sua scomparsa abbia inciso sul pluralismo, sulla qualità del racconto del territorio e sulle condizioni del lavoro giornalistico. Sarà anche l’occasione per confrontarsi sulle sfide che oggi attendono il nostro mestiere e sulle prospettive future del sistema informativo.

La sede dell’Ordine degli Avvocati di Genova accoglierà un dialogo aperto tra giornalisti, studiosi, operatori dell’informazione e cittadini, nella consapevolezza che una stampa libera, autorevole e radicata nel territorio resta un pilastro della democrazia.

Interverranno: Tommaso Fregatti, presidente Odg Liguria, Matteo Dell’Antico, segretario Alg, Andrea Ferro, consigliere nazionale Odg, Stefano Savi, presidente Ordine degli Avvocati. Modera l’incontro il giornalista Marco Ansaldo.

Il convegno vede la partecipazione di molti giornalisti e soci che hanno lavorato nella Cooperativa. Ci sarà un contributo anche di Paolo Garimberti e Giulio Anselmi”.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]