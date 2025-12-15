Neve in arrivo in Liguria e scatta l’Allerta Gialla



Le previsioni del tempo annunciano l’arrivo di possibili nevicate anche in Liguria e Arpal emette allerta gialla per neve sui versanti padani di ponente (Zona D).

Lo stato di Allerta Gialla per neve scatterà dalle 00 alle 14 di martedì 16 dicembre sopra i 400- 500 m, con coinvolgimento dei tratti autostradali della A6 e della A26.

Possibili fenomeni di gelicidio sui settori centrali dei versanti padani fino alla bassa collina.

Si segnala inoltre bassa probabilità di forti temporali sul centro levante della regione (Zone B e C)

L’arrivo di una perturbazione a partire da oggi, porterà condizioni più instabili con nuovi fenomeni precipitativi, anche a carattere nevoso.

Nel corso della giornata odierna, un flusso umido meridionale – complice l’avvicinamento di una saccatura dal Nord Atlantico – porterà a precipitazioni deboli ma diffuse a partire dalla serata inizialmente a Ponente.

Nella notte le precipitazioni saranno deboli diffuse, in progressiva intensificazione fino a moderate nella prima parte della giornata di domani, martedì 16 dicembre, a partire da Ponente ed in estensione al resto della regione, con coinvolgimento del levante fino al pomeriggio.

Il significativo e repentino crollo dello zero termico nella notte su D porterà a deboli nevicate fino a fondovalle nella mattinata (400-500 mt), in successiva attenuazione nel corso pomeriggio con aumento dello zero termico.

Sui versanti padani di Levante le precipitazioni non saranno nevose per via dello zero termico che si assesterà attorno ai 2000 m.

Tra tarda mattinata e pomeriggio il possibile instaurarsi di una convergenza in mare potrebbe portare a rovesci più insistenti sulle aree di centro- levante ed accumuli fino ad elevati.

Venti di burrasca dai quadranti settentrionali sul centro ponente (Zone A e B).

Si segnala disagio per freddo su zone B e D a causa dell’arrivo di aria più fredda dalla Val Padana, incentivato dall’accesa ventilazione settentrionale.