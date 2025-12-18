Aeroporto di Genova annuncia record di passeggeri ma restano le ombre

L’aeroporto di Genova registra il nuovo “record” di passeggeri con il 2025 che si avvia superare il milione e mezzo di passeggeri ma i toni trionfalistici non trovano concordi i tanti utilizzatori dello scalo genovese che, nonostante i tanti investimenti e le spese faraoniche per i costi di esercizio non si avvicina neppure a distanza con i risultati di aeroporti come quello di Pisa che a ottobre segnavala il superamento dei 5 milioni di passeggeri con un trend di crescita di +7,6% rispetto il 2024 e dove Rianair aggiunge due nuovi voli ai 37 già operativi dallo scalo toscano e dove i nuovi investimenti da 70 milioni di euro poteranno a superare in breve tempo i 7 milioni di passeggeri.

Eppure, fanno notare gli esperti, lo scalo genovese dovrebbe avere margini di crescita enormi considerando sia la collocazione centrale rispetto alle grandi città del Nord Italia e il fatto che, nonostante il maltempo che investe la zona durante l’inverno, sono rare le occasioni nelle quali si rende necessario un “dirottamento” altrove. Caratteristiche che avrebbero dovuto fare dell’aeroporto genovese una delle occasioni di crescita più importante.

Pesa come un macigno l’assenza di un partner commerciale importante che Pisa ha in Costa Crociere ed è un paradosso che le due compagnie da Crociera più interessate a Genova, MSC e Costa, non abbiano un ruolo di primaria importanza della “sala dei bottoni” dello scalo genovese, ancora saldamente nelle mani di enti locali che anche recentemente hanno preferito assorbire un enorme debito da milioni di euro piuttosto che consentire l’ingresso di MSC.