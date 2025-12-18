Autostrade, da domani al via l’alleggerimento dei cantieri per le festività natalizie

Liguria – In arrivo un periodo di piccola tregua per quanto riguarda i cantieri autostradali della Liguria. Durante il periodo natalizio, infatti, alcuni cantieri verranno rimossi sulla rete ligure. Le rimozioni inizieranno dalla giornata di domani.

Lungo l’A6 Torino-Savona sabato 20 dicembre verrà rimosso il cantiere relativo all’adeguamento della galleria del Bricco tra Savona e Altare, in direzione nord.

Lungo l’A10 verranno rimossi tutti i cantieri diurni dalle ore 14 di venerdì 19 dicembre fino alle ore 12 di mercoledì 7 gennaio.

In A12 verrà riaperta la rampa d’uscita di Ceparana in direzione Genova, mentre in A26 verrà sospeso dal 20 dicembre al 12 gennaio lo scambio a bretella nel tratto compreso tra Masone e Ovada in direzione nord. Rimangono attivi, invece, i cantieri lungo l’A7 che stanno causando diversi disagi sia tra Genova Bolzaneto e Busalla che tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone.

