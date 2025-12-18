Sestri Ponente, furto con spaccata in cartoleria, fermati dai carabinieri

Genova – Hanno preso un tombino di ghisa dalla strada e lo hanno lanciato contro la vetrina di una cartoleria in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente. Due ladruncoli di 45 e 48 anni non sono fuggiti lontano con il bottino poiché i carabinieri chiamati da un passante, tramite la centrale operativa, sono intervenuti sul posto scoprendo che era stato rubato il denaro

contenuto nel registratore di cassa e un telefono cellulare.

Rintracciati poco dopo, nelle vie limitrofe, i due ladruncoli sono stati condotti presso il comando provinciale per le formalità di rito e trattenuti in attesa del processo direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negoziante che dovrà però far riparare la vetrata mandata in frantumi.

Già nel mese di gennaio scorso i carabinieri del comando provinciale di Genova avevano eseguito 8 misure cautelari nei confronti di 6 uomini e due donne, appartenenti al gruppo ribattezzato “la banda dei tombini” ritenuti responsabili di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della così detta “spaccata”.