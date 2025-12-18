Genova – Hanno preso un tombino di ghisa dalla strada e lo hanno lanciato contro la vetrina di una cartoleria in via Ciro Menotti, a Sestri Ponente. Due ladruncoli di 45 e 48 anni non sono fuggiti lontano con il bottino poiché i carabinieri chiamati da un passante, tramite la centrale operativa, sono intervenuti sul posto scoprendo che era stato rubato il denaro
contenuto nel registratore di cassa e un telefono cellulare.
Rintracciati poco dopo, nelle vie limitrofe, i due ladruncoli sono stati condotti presso il comando provinciale per le formalità di rito e trattenuti in attesa del processo direttissimo. La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al negoziante che dovrà però far riparare la vetrata mandata in frantumi.
Già nel mese di gennaio scorso i carabinieri del comando provinciale di Genova avevano eseguito 8 misure cautelari nei confronti di 6 uomini e due donne, appartenenti al gruppo ribattezzato “la banda dei tombini” ritenuti responsabili di numerosi furti in danno di esercizi commerciali con il metodo della così detta “spaccata”.
Sestri Ponente, furto con spaccata in cartoleria, fermati dai carabinieri
