Albaro, incidente in via Rosselli, ferite due ragazze in scooter

Genova – Viaggiavano in due sullo scooter quando si sono scontrate con un’auto all’incrocio tra via Rosselli e via Zara, nel quartiere di Albaro. Due ragazza di 19 e 16 anni ferite, questa sera, intorno alle 18,30 in un brutto incidente stradale.

Poco dopo le 18:30 l’ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è intervenuta in codice rosso all’incrocio fra Via Rosselli e via Zara, unitamente all’automedica Golf 1, per un incidente stradale.

Per cause da chiarire, uno scooter che percorreva la direttrice levante e una macchina in senso opposto si sono scontrati semi-frontalmente.

La conducente del mezzo a due ruote -una ragazza di 19 anni- e la passeggera, la sorella 16enne, sono state proiettate sull’asfalto in conseguenza dell’impatto.

La ragazza alla guida ha riportato una seria ferita lacero-contusa a un ginocchio ed è stata ospedalizzata in codice giallo presso il Pronto soccorso del Policlinico San Martino insieme alla sorella, quest’ultima per accertamenti precauzionali.

Illeso il conducente dell’auto, un 72enne.

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri in transito e successivamente la Polizia Locale per i rilievi. Viabilità congestionata nell’ora di punta.