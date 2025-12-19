Borse di Studio Università, in Liguria arrivano solo 2 milioni dei 150 stanziati dal Governo

Genova – Il Governo centrale ha stanziato 150 milioni di euro per le Borse di Studio nelle Università italiane ma in Liguria arriveranno poco più di 2 milioni.
Delusione e perplessità nelle Facoltà universitarie della Liguria per la decisione del Ministero dell’Università e della Ricerca che ha completato, d’intesa con le Regioni, l’assegnazione delle risorse europee aggiuntive pari a 150 milioni di euro destinate alle borse di studio universitarie per l’anno accademico 2025/2026.
Le risorse, autorizzate dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito della revisione del PNRR approvata lo scorso novembre, sono state ripartite a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni ma in Liguria arriveranno appena 2 milioni e 72mila euro
Si tratta del secondo anno accademico consecutivo per il quale il Ministero ottiene dalla Commissione europea finanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli originariamente previsti nel PNRR Italia, a conferma di un rafforzamento strutturale dell’impegno pubblico a sostegno del diritto allo studio universitario.
“Le borse di studio sono un investimento concreto sul futuro del Paese. Rafforzano un sistema che sostiene gli studenti meritevoli, promuove l’equità e contribuisce a rendere l’università sempre più accessibile e inclusiva”. Così il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini.
Grazie a queste risorse, il totale complessivo dei fondi destinati dal MUR alle borse di studio universitarie raggiunge 708 milioni di euro. I 150 milioni di euro PNRR si aggiungono infatti alle risorse ordinarie del Fondo statale integrativo per le borse di studio (FIS), pari a circa 558 milioni di euro, già interamente assegnate: 431 milioni erogati a titolo di acconto nel giugno 2025 e 127 milioni di euro recentemente avviati a saldo.
L’assegnazione delle risorse permetterà alle Regioni e agli Enti per il diritto allo studio di procedere all’attribuzione dello status di vincitore di borsa di studio a un numero più ampio di studenti, rafforzando in modo concreto il diritto allo studio universitario.
Il decreto di riparto è stato formalizzato dal Ministero e verrà pubblicato in attesa della valutazione degli organi di controllo. Il Ministero dell’Università e della Ricerca evidenzia il valore del lavoro condiviso con le Regioni, che negli ultimi anni ha consentito una gestione più tempestiva ed efficace delle risorse per il diritto allo studio.
Borse di Studio Università, in Liguria arrivano solo 2 milioni dei 150 stanziati dal Governo
Genova – Il Governo centrale ha stanziato 150 milioni di euro per le Borse di Studio nelle Università italiane ma in Liguria arriveranno poco più di 2 milioni.