Castelletto, funicolare Sant’Anna ancora in tilt

Genova – La funicolare Sant’Anna nuovamente in tilt questa mattina e il servizio è temporaneamente sospeso a causa di non meglio precisati “problemi tecnici”.

Pendolari e utenti costretti a usare altri mezzi per raggiungere il posto di lavoro o per gli spostamenti necessari

Disagi che si ripetono ciclicamente senza che vengano offerte informazioni più precise, soprattutto per le tempistiche necessarie alla ripresa del servizio.

Difficile convincere i genovesi a preferire il trasporto pubblico invece dei mezzi privati se il servizio viene fornito a singhiozzo e senza le necessarie certezze sulla possibilità di raggiungere i luoghi previsti.

