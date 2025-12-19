venerdì 19 Dicembre 2025
Facebook Instagram RSS Telegram Twitter WhatsApp Youtube
HomeGenovaCronacaCastelletto, funicolare Sant'Anna ancora in tilt
Notizie LiguriaGenovaCronacaQuartieriCastelletto

Castelletto, funicolare Sant’Anna ancora in tilt

Redazione Liguria
0

funicolare Sant'Anna Genova CastellettoGenova – La funicolare Sant’Anna nuovamente in tilt questa mattina e il servizio è temporaneamente sospeso a causa di non meglio precisati “problemi tecnici”.
Pendolari e utenti costretti a usare altri mezzi per raggiungere il posto di lavoro o per gli spostamenti necessari
Disagi che si ripetono ciclicamente senza che vengano offerte informazioni più precise, soprattutto per le tempistiche necessarie alla ripresa del servizio.
Difficile convincere i genovesi a preferire il trasporto pubblico invece dei mezzi privati se il servizio viene fornito a singhiozzo e senza le necessarie certezze sulla possibilità di raggiungere i luoghi previsti.
——————————————————————————————————
Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!
Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it
Seguici sulla pagina Facebook
Iscriviti al canale whatsapp
Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads
Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – [email protected]

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

SCELTO DALLA REDAZIONE

ARTICOLI POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

© Liguria Oggi 2025
ALTRE STORIE
ambulanza soccorsi

Genova, tragedia sull’autostrada A10, operaio cade da viadotto

Cronaca

Savona, oggi i funerali di Valentina Squillace travolta e uccisa da...

Cronaca
meteo Liguria venerdì 19 dicembre 2025

Meteo Liguria, ancora nuvole in aumento e possibili piovaschi

Cronaca
Francesca Ghio

Genova, Francesca Ghio ha fatto il nome del molestatore al Gip

Cronaca