venerdì 19 Dicembre 2025
Genova, scoperta base di spaccio al Cep, 2 arresti

auto Polizia notteGenova – Avevano trasformato un appartamento del Cep in una centrale di spaccio le due persone arrestate dalla polizia al termine di un controllo anti droga.
Gli agenti hanno arrestato un 63enne ed una 60enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, denunciandoli altresì per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.
Impegnati in un servizio di appostamento nei pressi di un caseggiato in cui era stato segnalato un via vai sospetto, gli agenti hanno notato un uomo che, dopo aver suonato al citofono, è entrato in un appartamento per poi uscirne dopo pochi minuti.
Immediatamente fermato, lo stesso è stato trovato in possesso di due involucri di cocaina per i quali è scattata la sanzione amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dell’uso personale.
Di conseguenza è stata eseguita una perquisizione domiciliare a carico dei condomini appena visitati dall’uomo, una coppia già conosciuta alle Forze dell’Ordine per trascorsi giudiziari sempre correlati al traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio.
Nell’abitazione gli agenti hanno trovato cocaina per un peso complessivo di circa 300 grammi, 6 grammi circa di ecstasy, 3 di cannabis, un bilancino di precisione, denaro contante per 460 euro ed un manganello telescopico in ferro.
L’uomo è stato associato al carcere di Marassi, mentre la donna a quello di Pontedecimo.

